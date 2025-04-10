Торговую войну Китая и США ощутят во всем мире: в ВТО предупредили о последствиях гигантских пошлин

Торговая война между Китаем и США из-за сверхвысоких взаимных пошлин может повлечь за собой падение торговли между двумя крупнейшими экономиками мира на 80%. А дальнейшее разделение глобальной экономики на два блока повлечет за собой падение реального мирового ВВП почти на 7%.

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Об этом, как сообщили во Всемирной торговой организации (ВТО), заявила ее гендиректор Нгози Оконджо-Ивеала. Она призвала страны снизить градус во взаимоотношениях и не допустить фрагментации глобальной торговой системы.

"Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем создает значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. Наши предварительные прогнозы показывают, что торговля товарами между этими двумя экономиками может сократиться на 80%", – говорится в заявлении.

Оконджо-Ивеала напомнила, что на двустороннюю китайско-американскую торговлю приходится 3% мирового объема торговли. Поэтому подход "око за око" будет иметь гораздо более широкие последствия, которые могут серьезно повредить глобальной экономике. Также глава ВТО подчеркнула, что особую обеспокоенность вызывает возможная дальнейшая эскалация.

"Отрицательные макроэкономические последствия не ограничатся Соединенными Штатами и Китаем, но и распространятся на другие экономики, в том числе наименее развитые страны. Особую обеспокоенность вызывает потенциальная фрагментация глобальной торговли по геополитическим линиям. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению глобального реального ВВП почти на 7%", – подчеркивает она.

Учитывая это, всех членов ВТО призвали решить эту проблему путем сотрудничества и диалога. Оконджо-Ивеала напомнила, что для сохранения открытости международной торговой системы важно сотрудничество мирового сообщества.

"Члены ВТО имеют право защищать открытую, основанную на правилах систему торговли. ВТО является важной платформой для диалога. Важно решить эти вопросы путем сотрудничества", – говорится в ее заявлении.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что по меньшей мере два крупных торговых партнера США подали жалобы на эту страну во Всемирную торговую организацию. Канада подала жалобу из-за 25%-х пошлин на импорт автомобилей, введенных президентом США Дональдом Трампом, и запросила проведение консультаций, что формально инициирует судебный спор в ВТО. Также из-за американских пошлин в организацию подал жалобу Китай, обвинив Соединенные Штаты в дестабилизации торговли в мире. Впрочем, учитывая намерение американской администрации вывести страну из ВТО, последствия жалоб остаются под вопросом.

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