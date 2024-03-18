Поляки устроили километровые очереди на границе Германии: среди требований – запрет зерна из Украины. Фото

Польские фермеры заблокировали две важные автодороги на границе с Германией. В результате движение оказалось сильно затруднено, а очереди растянулись на несколько километров. Забастовщики выступают против "зеленых" требований Евросоюза, а заодно требуют от ЕС запретить импорт агропродукции из Украины.

Об этом сообщает RMF24. Фермеры устраивают протесты уже второй день, в частности, заблокированы:

трасса A2 в районе населенного пункта Светко в Любушском воеводстве по пути в Берлин, движение полностью перекрыто;

трасса 32 в районе поселка Губинек, где поляки пропускают только машины пограничников, скорой и полиции.

Также пробки образовались на объездном пути через дорогу S3 и через Ольшину. Очевидцы сообщают, что длина очередей достигает 5 км.

Участники протестов планируют продолжать блокаду еще минимум два дня, т.к. акция в целом была объявлена на четыре дня и началась 17 марта. "В воскресенье в 13:00 был заблокирован пограничный переход в Свенцко, а через семь часов та же участь постигла КПП в Губинеке. Вдоль дороги было размещено около 90 сельскохозяйственных машин", – отмечают в RMF24.

Зачем поляки блокируют границу с Германией

Требования протестующих в первую очередь касаются нового экологического законодательства ЕС и т.н. зеленого курса. Однако также польские забастовщики требуют урегулирования "наплыва на европейский рынок продукции из Украины и других стран вне ЕС".

"Были предложения по изменениям в "зеленом курсе", но помимо "зеленого курса" у нас также есть вопросы по регулированию рынка. Потому что в настоящее время у нас рынок наводнен агропродовольственными товарами из Украины, а также из других стран, не входящих в Европейский Союз", – сказал пресс-секретарь протеста Роман Ващик.

Также он заявил, что позже будет поднята тема "восстановления рентабельности производства". "Этот лозунг охватывает множество других вопросов", – анонсировал Ващик, дав понять, что протесты будут продолжаться.

Напомним, Европейский зеленый курс предусматривает ряд новых принципов для сельского хозяйства, которые должны позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Цель состоит в том, чтобы внедрить более экологичное и менее углеродоемкое производство за счет сокращения вдвое использования удобрений и средств защиты растений, а также обязательного выделения 25% земель под органическое земледелие.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее поляки устроили блокаду границы со Словакией. Погранпереходы перекрыли, чтобы не пускать в свою страну зерно из Украины.

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