Поляки начали блокаду границы со Словакией – чтобы не пускать в свою страну зерно из Украины. Фото

Польские фермеры начали блокировать дорогу на границе со Словакией – чтобы проверять, не ввозится ли таким образом в их страну зерно из Украины. Делать это они собираются по крайней мере, до конца марта.

Об этом сообщает RMF24. Отмечается: дорогу заблокировали тракторами – и до полудня 15 марта это привело к тому, что на словацкой стороне скопилось "около десятка легковых автомобилей и несколько десятков грузовиков".

"Аграрии не будут пропускать фуры, перевозящие зерно и масло из Украины в Польшу. Они не исключают, что останутся в Хижне до конца марта. ... Водителям грузовиков, которые не пройдут проверку, не будет разрешен въезд в Польшу", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: протестующие планируют проверять каждый грузовик, направляющийся в Польшу – и пропускать по одному в час. В то же время, легковые авто, пешеходов и велосипедистов они пообещали пропускать беспрепятственно.

Поляки увеличили срок блокады границы с Украиной



В то же время польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Муниципальным управлением Любыча-Крулевской гмины. Согласно ему, блокировать границу будут 100 человек.

"Публичное собрание планируется начать 10 марта 2024 года в 14:30 и завершить 30 апреля 2024 года в 14:30. Цель – ликвидировать "Зеленый курс" (стратегия ЕС, предполагающая сокращение вредных выбросов в атмосферу. – Ред.) и ограничить приток агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС, в частности из Украины", – говорится в нем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз ради снятия поляками блокирования границы между странами. Однако взамен хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.

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