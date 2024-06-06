Поляки не разблокировали границу с Украиной: когда должны прекратиться протесты

Польские фермеры решили продолжить блокировку пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное" до конца суток 6 июня, перенеся разблокировку на 00:00 7 июня, хотя ранее ожидалось, что блокировка завершится 6 июня в 14:00. За минувшие сутки ни один грузовик не смог въехать в Польшу из-за блокады, но около 60 грузовиков прибыло в Украину.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии СМИ. "Блокировка польскими фермерами направления пункта пропуска Рава-Русская в указанное время, как это сообщалось ранее, в 14 часов 6 июня не завершится", – отметил Демченко.

Ранее в эфире телемарафона он подчеркнул, что за прошедшие сутки ни один грузовик не пересек границу в направлении Польши. Из-за блокады движение грузовых транспортных средств значительно затруднено.

"На въезд в Польшу они вообще не пропускают грузовики. За минувшие сутки это нулевой показатель ", – рассказал Демченко. В сторону Украины определенное движение все же происходит, за минувшие сутки около 60 грузовиков въехали на территорию Украины.

Демченко отметил, что другие пункты пропуска на польско-украинской границе пока не заблокированы. "Вчера распространялась информация, что якобы протестующие блокируют направление движения "Медыка – Шегини", но польская сторона принимает грузовики, которые следуют от нас ", – сообщил он.

Польские фермеры протестуют из-за ряда экономических и социальных вопросов, касающихся аграрного сектора. Блокирование ключевых транспортных маршрутов является частью их давления на правительство.

В частности, протестующие фермеры вновь требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины. В частности, они выступают за "уменьшение ввоза зерновых на территорию Польши", хотя такие культуры и сейчас проходят территорию соседней страны транзитом. Аналогичные однодневные протесты проходили 10 мая в пункте пропуска "Долгобычув – Угринов".

"Похоже, в спектакле, который длился с ноября прошлого года по 29 апреля, после месячного перерыва начинается второй акт. Новое требование – такое же абсурдное, как и все предыдущие: "уменьшение ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины", – прокомментировал ситуацию глава Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские фермеры 4 июня возобновили частичную блокаду границы Украины. Грузовики не пропускают через пункт "Рава-Русская – Гребенное", причем из Украины в Польшу не может заехать ни одна фура.

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