Поляки снова заблокируют границу Украины: где не будут пропускать грузовики

Польские фермеры 4 июня временно возобновят частичную блокаду границы Украины. Грузовики не будут пропускать через пункт "Рава-Русская – Гребенное".

Об этом сообщила Таможенная служба Украины. Отмечается, что акция будет длиться с 10 утра и до вечера.

Ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины. А на въезд в Украину поляки будут пропускать:

не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто);

до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

Протест, вероятно, проводится в рамках очередной акции польских фермеров с требованиями запретить импорт сельхозпродукции из Украины. Аналогичные однодневные протесты проходили 10 мая в пункте пропуска "Долгобычув – Угринов".

Масштабная многомесячная блокада украинской границы завершилась в конце апреля. Так, 29 апреля поляки начали пропускать грузовики в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Неделей ранее, 22 апреля, протестующие разблокировали крупнейший пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". А еще раньше фермеры перестали блокировать пункты "Шегини – Медыка" и "Краковец – Корчевая".

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее отмечал: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу", ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского госстата, в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – объяснял нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, после разблокирования польско-украинской границы грузопоток агропродукции из Украины вырос на 20%. Это привело к пополнению государственного бюджета на 2,5 млрд грн всего за одну неделю.

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