Поляки блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной: какая ситуация

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Это привело к значительному увеличению очередей из фур, ожидающих выезда из Украины.

О блокировании границы польскими фермерами сообщил в комментарии СМИ представитель ГНСУ Андрей Демченко. Он добавил, что пока грузовики не пропускаются в сторону Польши из-за "Ягодин" и "Рава-Русская".

На "Ягодине" в течение суток из Польши пропускают всего 60-90 грузовиков, что значительно меньше его пропускной способности. На пункте пропуска "Угринов" протестующие пропускают только 3 грузовика на 4 часа в сторону Украины и 1 грузовик в сутки в сторону Польши.

В результате блокировки на этих трех пунктах пропуска в общей сложности застряли 300 грузовиков, 200 из которых ожидают выезда из Украины напротив "Ягодина". На пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", где ранее также были протесты, движение грузовиков возобновилось.

Там очереди еще сохраняются, но постепенно уменьшаются. На "Краковке" застряли 700 грузовиков, а на "Шегине" – 420. На других участках границы ситуация более спокойная. Напротив "Ужгорода" очередь практически отсутствует (20 грузовиков), на "Тисе" - 350 грузовиков, а на "Порубном" - 160. Легковые автомобили и автобусы пересекают границу свободно, без ограничений.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, власти Польши рассчитывают, что с 1 апреля будет остановлен транзит украинской агропродукции через территорию страны. Также завершаются переговоры по лицензированию аграрного экспорта из Украины, что позволит ввести новые ограничения на ввоз украинских продуктов в Польшу.

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