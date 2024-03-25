Польша готовит новые торговые ограничения для Украины: министр заявил об остановке транзита

Власти Польши рассчитывает, что с 1 апреля будет остановлен транзит украинской агропродукции через территорию страны. Также завершаются переговоры о лицензировании аграрного экспорта из Украины, что позволит ввести новые ограничения на ввоз украинских продуктов в Польшу.

Об этом сообщил министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман, который активно поддерживает бастующих польских фермеров. "Мы надеемся – поскольку говорили об этом с украинской стороной – что транзит, прежде всего кукурузы и пшеницы, с 1 апреля практически прекратится", – сказал Гетман в эфире Radio Lublin.

Что касается ограничений на ввоз, то сейчас на территорию Польши запрещено экспортировать украинские рапс, кукурузу, пшеницу и подсолнечник. Новые ограничения в виде лицензирования планируют ввести еще для рядя продуктов, включая сахар, яйца и мясо птицы и фрукты, особенно яблоки.

По словам Гетьмана, переговоры об ограничениях должны закончиться до 31 марта. "Мы очень продвинулись в переговорах с Украиной по системе лицензирования... Надеюсь, что эти переговоры продолжатся на этой неделе и будут следовать до завершения", - подчеркнул Гетман.

Он также уточнил, что за последние месяцы власти смогли удовлетворить и другие требования протестующих фермеров. В частности, это назначение субсидий агропроизводителям и смягчение правил "Зеленого курса" ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, блокада границы Украины и Польши все равно продолжается, грузовики пропускают с серьезными ограничениями. В то же время поляки досрочно сняли блокаду на границе с Россией.

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