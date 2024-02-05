На Западе придумали способ финансировать Украину за счет России – Bloomberg

Европейский союз и страны G7 ("Большой семерки") ищут способы применения замороженных активов России для финансирования Украины. В частности, они обсуждают план использования более 250 млрд долларов из заблокированных активов российского центрального банка в качестве залога для помощи в финансировании восстановления страны.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для финансовой помощи в ее восстановлении;

замороженные российские активы будут использованы в таком случае как залог для погашения долга.

"Обсуждения сейчас проходят на техническом уровне. То есть политическое решение еще не принято", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сторонники плана считают, что Россия в любом случае будет обязана заплатить Украине причиненный за ущерб. А если она откажется это делать, "могут быть предъявлены претензии на замороженные активы РФ".

"G7 пообещала заставить Россию заплатить за восстановление Украины. И заморозить находящиеся под санкциями активы до тех пор, пока та этого не сделает", – отметили аналитики.

Детали плана финансирования Украины за счет России

По словам автором материала, план использования замороженных активов РФ как залога для помощи Украине предусматривает создание специальной структуры. Которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные отзывным залогом.

При этом будет установлена иерархия залогового обеспечения. В котором будут использоваться активы, принадлежащие:

Euroclear – международному депозитарию в Бельгии, в котором находится более 190 млрд евро активов российского центробанка;

банкам.

Россия должна заплатить за восстановление Украины

В то же время, очень похоже, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен твердо намерена использовать связанные с РФ деньги на пользу Украины. В частности, ранее она заявила, что "Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины".

"Мы все помним, что в марте прошлого года коллективно приняли важное политическое решение обездвижить российские суверенные активы. С политической точки зрения мы согласились, что в конечном счете Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил, что Евросоюз имеет право объявить доходы от активов страны-агрессора РФ "не принадлежащими России". Это значит, что ЕС может конфисковать такую прибыль в одностороннем порядке.

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