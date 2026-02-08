Переход Украины на евро: в Нацбанке сделали заявление по отмене гривни

Потенциальное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведе к автоматическому отказу от гривни и переходу на евро как национальную валюту. Однако обязательство осуществить такой переход будущем, все же, будет взято. Впрочем, основания для такого перехода появятся лишь тогда, когда на это даст согласие Европейский центральный банк.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук. Он отметил: для того же, чтобы получить такое согласие, Украине необходимо будет достичь конвергенции со стандартами ЕС. Т.е., приблизить свои экономические и финансовые показатели к европейским.

На прохождение же этого этапа, признал замглавы Нацбанка, Украине понадобятся годы. И по крайней мере, до 2030 года этого точно не произойдет.

Параллельно же, рассказал Николайчук, в Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту.Т.е., такую, от курса которой к гривне определяются официальные курсы других валют

Впрочем, подчеркнул он, даже по этому трек конкретных сроков пока нет. По словам Николайчука, такой переход произойдет, "когда будет необходимость".

"Вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Курсообразующая валюта должна быть одна – пока это доллар", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, признал Николайчук, в будущем "определенные изменения должны произойти", особенно в контексте евроинтеграции Украины. Так что "рано или поздно большинство своих внешних показателей мы будем вынуждены перевести именно в евро".

В то же время в экспертной среде подчеркивают: в ближайшие годы замена доллара на евро не произойдет. Ведь, говорится в материале OBOZ.UA, для этого как минимум должна закончиться война и начаться реальное движение Украины в направлении евроинтеграции.

"Мой прогноз больше гипотетический, чем практический: Украине понадобится как минимум 3-4 года с момента завершения войны или прекращения горячей ее фазы для того, чтобы переориентироваться на евро. Также для меня очевидно, что такой переход возможен только при условии начала процесса интеграции Украины в ЕС", – констатировал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, тот факт же, что в начале 2026 года курс евро в Украине обновил несколько исторических рекордов, не значит, что гривня начала "валиться". Как объяснили в экспертной среде, такие колебания являются привычными для начала года.

