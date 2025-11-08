Украина перейдет на евро? Будут ли "менять деньги" после отказа от привязки гривни к доллару

В Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как основную курсообразующую валюту (от курса которой к гривне определяются официальные курсы других валют). При этом конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой будет оставаться доллар.

В то же время в банковском секторе считают, что пока идет война, все разговоры о потенциальном переходе на евро как базовую иностранную валюту в Украине являются по меньшей мере преждевременными. Но то, что подготовительная работа к такому переходу все же ведется, оценивают положительно.

А вот замену гривни на евро в качестве национальной валюты страны не ожидают даже после гипотетического вступления Украины в Евросоюз. Во всяком случае замены мгновенной. Ведь для этого, как констатируют, прежде всего экономика должна не просто стабилизироваться, а стать устойчивой.

OBOZ.UA разбирался, что говорят о "переходе" Украины на евро в НБУ, как изменение курсообразующей валюты отразится на украинцах, а также почему переход от гривни к евро навредит стране.

Украина откажется от доллара и "перейдет" на евро

Тема перехода Украины на евро как курсообразующую валюту регулярно всплывает в украинском информпространстве. Причем преимущественно после соответствующих заявлений представителей Нацбанка.

Одно из последних было сделано в начале осени. Тогда первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил:

Несмотря на изучение вопроса, графика перехода на евро пока нет.

В будущем "определенные изменения должны произойти", особенно в контексте евроинтеграции Украины.

С начала полномасштабной войны торговые, экономические, финансовые связи Украины с ЕС существенно усилились.

По его словам, ото обусловливает, в частности, изменения и в структуре международных резервов страны. Поскольку средства, которые аккумулируются правительством на счетах в евро, тоже включаются в них.

Поэтому "рано или поздно большинство своих внешних показателей мы будем вынуждены перевести именно в евро".

"Мы уже много шагов сделали в этом направлении. В последние годы стали публиковать, например, платежный баланс не только в долларах, но и в евро и в национальной валюте, резервы также показываем в долларах и евро и т.д.", – рассказал он.

Готовят ли банки "скрыто" к переходу

В то же время, рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, НБУ дал "четко понять банкам", что им необходимо быстро адаптироваться к европейской финансовой системе. Ведь когда будет принято политическое решение о вступлении Украины в ЕС, "наша финансовая система должна работать на новых европейских принципах, как технологических так и структурных".

В частности, речь идет об "отсутствии валютных ограничений", что, вероятно, можно рассматривать в контексте перехода на евро как курсообразующую валюту. А кроме того:

Присоединении к европейской системе банковских переводов.

Адаптации отчетности и методологии.

Изменениях в системе комплаенса (соблюдение законов, норм и внутренних политик для предотвращения нарушений и рисков) и финансового мониторинга.

Свободном движении капитала и тому подобное.

"Многое уже сделано. Но еще есть над чем работать", – рассказал Мамедов.

Почему гривню хотят привязать к евро

В целом же, отметил банкир, сам вопрос привязки гривни к евро заключается в "геополитическом движении страны в ЕС". То есть речь идет не только о техническом изменении валютного ориентира, а о стратегическом решении, которое должно подчеркнуть политический и экономический вектор Украины – постепенную интеграцию в европейское пространство.

"Среди возможных преимуществ – упрощение операций для бизнеса, работающего с европейскими партнерами, и постепенное удешевление транзакций. Это также повысит интеграцию финансовой системы Украины с рынками ЕС и создаст лучшие условия для инвестиций", – констатировал Мамедов.

Другим фактором, рассказал OBOZ.UA экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, является то, что доля евро в расчетах бизнеса постепенно растет. Настолько, что сейчас "она приближается к половине наших операций".

"Поэтому со временем, возможно, будет целесообразно перепривязать к евро. Тогда уже курс доллара на валютных рынках будет определяться через евро. И это несколько упростит и ускорит операции, которые именно идут с евро", – пояснил он.

Какими будут последствия "отказа" от доллара

Однако если решение о замене курсообразующей валюты будет принято, глобальных последствий это не повлечет. Ведь, объяснил Мамедов, это будет лишь констатацией того, что евро стало более удобной основной иностранной валютой как для расчетов так и для сбережений.

"Стабильность же финансового рынка Украины и курса гривни зависит только от экономических процессов в нашей стране. При мощной экономике будет крепкая гривня", – пояснил он.

Не ожидает больших изменений и Гетьман. Эксперт объясняет: это будет только техническим изменением для бизнеса и внешнеэкономических операций.

Что будет с кредитами и депозитами

Обычные украинцы, по словам Гетьмана, изменений не почувствуют. Причем даже при обмене валют. Ведь доллар никуда не денется – просто его курс будут считать на основе евро.

"Какого-то радикального слома не произойдет. Для людей ничего не изменится", – констатирует он.

Более того, убеждает Мамедов, изменение курсообразующей валюты не повлияет ни на кредиты, ни на депозиты, ни на процентные ставки. Поскольку, пояснил он, они зависят от других факторов:

Уровня роста ВВП. Инфляции.

Учетной ставки НБУ.

Валютных ограничений и тому подобное.

"Гривня – наша национальная валюта. И именно от ее устойчивости и стоимости зависят процентные ставки", – акцентировал банкир.

Впрочем, признал Мамедов, в долгосрочной перспективе процентные ставки в евро будут все больше ориентироваться на монетарную политику Европейского центробанка. А потому для банков это может стать стимулом к привлечению дешевого фондирования, что "повлияет на стоимость ресурсов на рынке". То есть не исключено, что депозиты и кредиты станут дешевле.

Риски есть

Тем не менее определенные риски "замены" доллара на евро все же есть. Связаны же они, рассказал OBOZ.UA экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко, с чувствительностью США в вопросах использования доллара другими странами.

"Время от времени мы видим заявления со стороны Вашингтона, что они очень чувствительно относятся к любым возможностям того, что доллар может быть частично вытеснен из использования в других странах. Поэтому, учитывая геоэкономическую и геополитическую ситуацию, я бы считал нецелесообразным активизировать эту дискуссию именно сейчас", – считает он.

Устенко подчеркнул: по этой же причине неактуальной эта тема будет еще по крайней мере несколько лет. Поскольку замена курсообразующей валюты "никак не повлияет на гривню", в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, "это не даст никаких выгод прямо сейчас".

Когда гривню могут привязать к евро

Впрочем, похоже, что в ближайшие годы замена доллара на евро и не произойдет. Ведь, отметил Мамедов, для этого как минимум должна закончиться война и начаться реальное движение Украины в направлении евроинтеграции.

"Мой прогноз больше гипотетический, чем практический: Украине понадобится как минимум 3-4 года с момента завершения войны или прекращения горячей ее фазы для того, чтобы переориентироваться на евро. Также для меня очевидно, что такой переход возможен только при условии начала процесса интеграции Украины в ЕС", – констатировал он.

Кроме того, по его словам, надо ориентироваться и на экономические факторы. В частности, изменение баланса импортно-экспортных поступлений.

"На мой взгляд, расчеты в евро должны составлять не менее чем 55-60%, чтобы была настоящая целесообразность изменения валютного якоря. Ведь сейчас именно такая доля приходится на расчеты в долларах", – объяснил Мамедов.

Об этом же говорит и Гетьман. Но по его мнению, этот вопрос станет актуальным через 1-2 года. Именно в это время, по его прогнозу, "будет уже преобладающая доля расчетов в евро".

"Мы быстро к этому движемся. За 2 года у нас уже будет значительно больше расчетов в евро, чем в долларе", – ожидает он.

Заменят ли гривню на евро

А вот замену гривни на евро как национальную валюту, акцентируется, не стоит ожидать еще очень долго. Хотя бы потому, что, как свидетельствует пример других стран, в частности Польши, даже вступление в Евросоюз не означает автоматического отказа от своей валюты.

Кроме того, отмечает Устенко, замена национальной валюты – это не просто символический шаг, а перестройка архитектуры экономической политики. Которая несет в себе ряд рисков – поскольку государство не сможет вести независимую финансовую политику.

"Ты отказываешься от своей собственной монетарной политики. И тогда могут возникать риски, что ты просто не сможешь, когда тебе будет нужно, стимулировать экономику за счет монетарных каналов", – объяснил Устенко.

Также, отметил он, есть и другие риски. В частности:

Ограничение влияния на экспорт-импорт и внешнюю торговлю.

Импорт экономических рисков из других экономик.

"Могут возникать проблемы, что ты будешь импортировать риски из другой системы, из другой экономики. Риски, которые могут быть связаны с той валютой, которую ты вводишь у себя".

В целом же, по его словам, перед введением евро как основной валюты следует провести огромную работу, чтобы экономическая ситуация в стране соответствовала европейской. В частности, по инфляции, дефициту госбюджета и тому подобное.

Впрочем, переход на евро может нести в себе и позитив. Ведь, по словам Гетьмана, в таком случае Украина получит надежную и стабильную валюту.

"Вы уверены, что никто не "съест" ваши сбережения. У вас стабильная, надежная валюта. Никаких 10-30% инфляции просто не может быть", – пояснил он.

В целом, заключает Мамедов, несмотря на имеющиеся предостережения, потенциальный переход Украины на евро станет для страны точкой новых возможностей. Ведь тогда финансовая система Украины станет интегрированной с европейской и "все вызовы будем решать совместно".

Однако, по его словам, говорить о таком переходе еще очень рано. Поскольку для этого Украина должна пройти ряд этапов – "от вхождения в валютный механизм ERM II (механизм фиксации курса валюты к евро перед введением евро. – Ред.) до выполнения всех экономических критериев".

"Это процесс, который в разных странах длился от нескольких до более десяти лет", – резюмировал банкир.