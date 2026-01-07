Почему курс доллара бьет рекорды: украинцам рассказали, "готовится" ли обвал гривни

Курс доллара в Украине уже три дня подряд обновляет исторический рекорд. Так, на 8 января Нацбанк рассчитал официальный курс на уровне 42,72 грн/доллар, что сразу на 15 коп. превышает текущий. Впрочем, в экспертной среде уверяют: об обвале гривни речь не идет, ведь текущие колебания являются привычными для начала года.

Об этом сообщили в директор Центре экономической стратегии (ЦЭС). Там отметили, что такие сезонные колебания:

Происходят практически ежегодно.

Связаны с бюджетным циклом.

"Значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря. Эти средства постепенно расходятся по экономике – доходят до бизнесов и граждан, которые, в частности, направляют их на импорт, покупку валюты для расчетов или сбережений", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, рождественско-новогодние поездки украинцев за границу являются дополнительным фактором, влияющим на рост курса. Ведь из-за банковских расчетов с иностранными финансовыми учреждениями это увеличивает спрос на валюту.

В то же время, подчеркивают аналитики, даже кажущиеся серьезными колебания на самом деле незначительны. А потому значительного влияния на общую ситуацию не оказывают.

"Если рост курса происходит даже на 50 коп. при курсе доллара 42-43 грн, то эта разница составляет около 1%. Это существенно меньше, чем возможные дневные колебания, например, курса евро по отношению к доллару", – констатировали в ЦЭС.

Прогноз по курсу доллара на 2026 год

В целом же в экспертной среде уверены: в 2026 году обвала гривни не произойдет. Прежде всего из-за:

Рекордных резервов НБУ, которые на начало декабря-2025 достигли 54,748 млрд долларов.

Проводимой Нацбанком политики режима управляемой гибкости.

Как рассказал OBOZ.UA экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, дело в том, что ныне НБУ является "единственным игроком, который, по сути, таргетирует курс и инфляцию". А целью, которую в регуляторе поставили перед собой, является снижение инфляции до 5% (в ноябре 2025-го она составляла 9,3%. – Ред.).

"Один из ключевых инструментов достижения этого – стабильный курс", – пояснил эксперт.

Не ожидает обвала гривни и руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий. Как объяснил он OBOZ.UA, если не будет связанных с войной внешних шоков, то не будет и "изменения в спекулятивном спросе". А потому "давление на гривню вряд ли будет серьезное".

"Если же мы говорим о заложенном в госбюджет прогнозе правительства, по которому в 2026 году курс ожидается в среднем на уровне 45,7 грн/доллар, то такая девальвация маловероятна. Поскольку для этого банально нет большого спроса", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным ФГВФЛ, на 1 декабря общая сумма вкладов физических лиц в украинских банках составила 1,552 трлн грн. Лидером же среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,021 млрд грн.

