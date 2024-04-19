Официальный курс доллара резко вырос и достиг исторического уровня
Национальный банк обновил официальный курс доллара, установив таким образом исторический рекорд. На 22 апреля тот рассчитан на уровне 39,79 грн, что сразу на 19 коп. превышает текущий курс – который тоже, кстати, является рекордным. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка все еще не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому "зазор" еще есть.
Об установлении нового рекорда сообщили в самом Нацбанке. Который в последнее время регулярно обновляет исторический рекорд официального курса доллара. И часто эти рекорды "живут" не больше суток-двух.
Что будет с наличным курсом
Вместе с тем со 100 % уверенностью предугадать, как наличный рынок отреагирует на исторический рост официального курса, нельзя. Однако можно предположить, что 22 апреля курс наличного доллара вырастет.
Так, к примеру, произошло 19 апреля. После того, как НБУ обновил официальный курс доллара до исторических 39,6 грн, в украинских обменниках существенно выросла стоимость американской валюты. Утром этого дня там выставили ее курс на среднем уровне 39,56/40,05 грн (покупка/продажа), что на 23 коп. дороже в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.
Подорожал наличный доллар и в банках. Там определили его стоимость в средние 39,45/39,95 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.
НБУ знает, что делает
В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.
Ожидаются курсовые рекорды
В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты – на 18 апреля ее официальный курс к доллару определен в 39,55 грн.
Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года. Впрочем, волноваться из-за ожиданий МВФ не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством Украины в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Т.е. всего на 30 коп. ниже.
А вот в следующие 5 лет, прогнозируют в МВФ, гривня заметно просядет по отношению к доллару – ожидается, что курс превысит 50 грн/доллар. Так:
- средний курс в 2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;
- в 2026 году – 48,6 грн/доллар;
- в 2027 году – 50,4 грн/доллар;
- в 2028 году – 52,1 грн/доллар;
- в 2029 году – 54,1 грн/доллар.
А Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Что, впрочем, тоже не сильно расходится с оценкой МВФ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает незначительную девальвацию гривни в следующие 12 месяцев. Согласно опросу НБУ, бизнес считает, что в течение следующего года курс нацвалюты к доллару просядет до 40,44 грн. Что, впрочем, позитивнее, чем прогнозы МВФ и Кабмина.
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