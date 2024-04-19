В украинских обменниках отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

После того, как НБУ обновил официальный курс доллара до исторического, в украинских обменниках существенно выросла стоимость американской валюты. Утром 19 апреля там выставили ее курс на среднем уровне 39,56/40,05 грн (покупка/продажа), что на 23 коп. дороже в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.

Подорожал наличный доллар и в банках. Там определили его стоимость в средние 39,45/39,95 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 39,9-40,05 грн. Так:

Приватбанк – 39,95 грн;

Укрэксимбанк – 39,95 грн;

ПУМБ – 39,9 грн;

Сенс Банк – 40 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,05 грн.

Покупают же они его по 39,35-39,55 грн. В частности:

ПриватБанк 39,35 грн;

Укрэксимбанк – 39,35 грн;

ПУМБ 39,4 грн;

Сенс Банк 39,55 грн;

Креди Агриколь Банк 39,5 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Официальный курс приближается к важной отметке

В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара до очередного исторического рекорда – приблизив его к отметке в 40 грн/доллар. На 19 апреля тот рассчитан на уровне 39,6 грн, что на 3 коп. превышает предыдущий рекорд.

Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. А МВФ ожидает, что средний курс американской в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн.

Кроме того, в последнее время НБУ регулярно обновляет исторический рекорд официального курса доллара. И часто эти рекорды "живут" не больше суток.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется – в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь соответствующие ограничения больше не действуют.

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