Ожидаются рекорды: МВФ рассчитал курс доллара в Украине на 5 лет вперед

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты – 17 апреля ее официальный курс к доллару составляет 39,57 грн. Что, кстати, является историческим рекордом.

Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года. Впрочем, волноваться из-за ожиданий МВФ не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством Украины в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Т.е., всего на 30 коп. ниже.

А вот в следующие 5 лет, прогнозируют в МВФ, гривня заметно просядет по отношению к доллару – ожидается, что курс превысит 50 грн/доллар. Так:

средний курс в 2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;

в 2026 году – 48,6 грн/доллар;

в 2027 году – 50,4 грн/доллар;

в 2028 году – 52,1 грн/доллар;

в 2029 году – 54,1 грн/доллар.

Впрочем, прогнозируется также и роста экономики Украины. Оценивается, что:

в 2024 году ВВП страны вырастет на 3,2%;

в 2025-м рост ускорится до 6,5%;

в 2026-м составит 5%.

Какой курс доллара в Украине сейчас

17 апреля же в Украине действует официальный курс доллара в 39,57 грн, что является историческим рекордом. Держится он на этом уровне курс уже 2 суток.

Впрочем, в последнее время НБУ регулярно обновляет исторический рекорд официального курса доллара. И часто эти рекорды "живут" недолго.

Вместе с тем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Что, впрочем, тоже не сильно расходится с оценкой МВФ.

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