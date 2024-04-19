Курс доллара пробьет важную отметку, но обвала рынка не будет: что ожидает украинский бизнес в ближайшее время

Украинский бизнес ожидает незначительную девальвацию гривни в следующие 12 месяцев. Согласно опросу НБУ, бизнес считает, что в течение следующего года курс нацвалюты к доллару просядет до 40,44 грн. Что, впрочем, позитивнее, чем прогнозі МВФ и Кабмина – те считают, что только до конца 2024 года курс доллара в Украине может составить 41 и 40,7 грн/доллар соответственно.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отмечает: в конце 2023 года бизнес ожидал, что в 2024-м доллар будет стоить 40,06 грн. Т.е., в новом прогнозе ожидания ухудшились.

Однако, отмечается, следует помнить, что свежий опрос НБУ проходил в феврале. Когда "перспективы получения внешнего финансирования были преимущественно непонятны".

Поэтому, подчеркивает нардеп, учитывая, что даже ухудшенный прогноз украинского бизнеса является более позитивным, чем ожидания украинского же бизнеса и МВФ, "следует вывод, что валютные ожидания бизнеса сейчас выглядят действительно сдержанными". Что, по его словам, является "производным от относительно стабильной ситуации на валютном рынке".

"В свою очередь гибкий, но контролируемый курс остается важным якорем инфляционных ожиданий", – констатировал нардеп.

Ожидаются курсовые рекорды

В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара до очередного исторического рекорда – приблизив его к отметке в 40 грн/доллар. На 19 апреля тот рассчитан на уровне 39,6 грн, что на 3 коп. превышает предыдущий рекорд.

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. А в следующие 5 лет, прогнозируют в Фонде, гривня заметно просядет по отношению к доллару – ожидается, что курс превысит 50 грн/доллар. Так:

средний курс в 2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;

в 2026 году – 48,6 грн/доллар;

в 2027 году – 50,4 грн/доллар;

в 2028 году – 52,1 грн/доллар;

в 2029 году – 54,1 грн/доллар.

А Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Что, впрочем, тоже не сильно расходится с оценкой МВФ.

Как сообщал OBOZ.UA, после того же, как НБУ обновил официальный курс доллара до исторического, в украинских обменниках существенно выросла стоимость американской валюты. Утром 19 апреля там выставили ее курс на среднем уровне 39,56/40,05 грн (покупка/продажа), что на 23 коп. дороже в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.

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