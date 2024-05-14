Обменники могут существенно переписать курс: что будет с долларом в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках и обменниках могут произойти существенные изменения курса наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что до 19 мая стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-41 грн. Вечером же 14 мая обменники выставили курс на среднем уровне 39,68/40,15 грн (покупка/продажа). Банки – 39,55/40 грн.

В то же время, разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

При этом разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн. В обменниках – 0,3-0,5 грн.

Разница курсов продаж в банках ожидается на уровне 0,1-0,2 грн грн. А в обменниках – 0,3-0,5 грн.

"Со второй половины мая станет ясно, по какому сценарию будет развиваться рынок в ближайшие месяц-два. Несмотря на это, основные показатели (матрица рынка) не претерпевают глобальных изменений: курсовые колебания, разница между курсами купли/продажи, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах уже устоявшихся изменений", – рассказал банкир.

Официальный доллар пробьет важный уровень

В то же время, начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков считает, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому "зазор" еще есть.

"Лично мое мнение: я вижу курс (в июне. – Ред.) в районе 40 грн/доллар, 40,5 грн/доллар, возможно. Но думаю, что со временем, как начнется сезон уборки урожая, вывоз урожая, это скорректируется до 39,5 грн/доллар", – сказал банкир.

При этом он подчеркнул: хотя в планах НБУ и есть постепенная девальвация, ожидать резкого ослабления гривни не стоит. Особенно, учитывая солидные золотовалютные резервы регулятора.

"Не думаю, что Национальный банк, имея существенно пополненные золотовалютные резервы, допустит скорую девальвацию. Хотя в планах Национального банка и есть постепенная девальвация. Насколько я помню, они до 10% обещали в этом году девальвировать", – резюмировал банкир.

На 15 мая же НБУ определил официальный курс доллара на уровне 39,68 грн. А исторический рекорд, установленный 23 апреля, составляет 39,78 грн.

В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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