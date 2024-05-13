Официальный доллар превысит важный уровень: в ПриватБанке рассказали, каким будет курс в ближайшее время

В банковском секторе ожидают, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому "зазор" еще есть.

Более того, ожидается, что Нацбанк не допустит быстрой девальвации гривни. А после начала продаж урожая-2024 официальный доллар может и снизиться по отношению к нацвалюте, передает Интерфакс-Украина.

"Лично мое мнение: я вижу курс (в июне. – Ред.) в районе 40 грн/доллар, 40,5 грн/доллар, возможно. Но думаю, что со временем, как начнется сезон уборки урожая, вывоз урожая, это скорректируется до 39,5 грн/доллар", – сказал начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков.

При этом он подчеркнул: хотя в планах НБУ и есть постепенная девальвация, ожидать резкого ослабления гривни не стоит. Особенно, учитывая солидные золотовалютные резервы регулятора.

"Не думаю, что Национальный банк, имея существенно пополненные золотовалютные резервы, допустит скорую девальвацию. Хотя в планах Национального банка и есть постепенная девальвация. Насколько я помню, они до 10% обещали в этом году девальвировать", – резюмировал банкир.

НБУ знает, что делает

В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Ожидаются курсовые рекорды

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты – на 18 апреля ее официальный курс к доллару определен в 39,55 грн.

Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года. Впрочем, волноваться из-за ожиданий МВФ не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством Украины в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Т.е. всего на 30 коп. ниже.

А вот в следующие 5 лет, прогнозируют в МВФ, гривня заметно просядет по отношению к доллару – ожидается, что курс превысит 50 грн/доллар. Так:

средний курс в 2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;

в 2026 году – 48,6 грн/доллар;

в 2027 году – 50,4 грн/доллар;

в 2028 году – 52,1 грн/доллар;

в 2029 году – 54,1 грн/доллар.

А Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Что, впрочем, тоже не сильно расходится с оценкой МВФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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