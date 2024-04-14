Украинцам рассказали, сколько долларов можно купить в обменниках: правила НБУ

Украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется – в т.ч., долларов. Причем как в банках, так и в обменниках – ведь соответствующие ограничения больше не действуют.

Новые правила НБУ вступили в силу с 1 декабря 2023 года. До этого ограничения существовали – купить можно было лишь определенное количество валюты. Как напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих:

остатка наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объема превышения между покупкой и продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом же Нацбанке подчеркивают: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами, а кроме того:

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

В Украине готовятся существенно менять курс

В то же время, в Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара – удешевления в покупке и удорожания в продаже. По прогнозам банковского сектора, на следующей неделе – с 15 по 21 апреля – стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-40 грн. Вечером же 13 апреля банки выставили курс на среднем уровне 39,2/39,6 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,14/39,54 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

в банках диапазон курсов покупки составит 20-30 коп., курсов продажи – 10-20 коп.;

в обменниках – 30-50 коп. как в покупке, так и в продаже.

"В течении 14-21 апреля валютный рынок в основных структурных показателях останется весьма прогнозируемым и стабильным. Ведь ежедневные изменения не будут угрожать ни бесконтрольному падению, ни заоблачному росту курсов валют", – отметил банкир.

При этом он подчеркнул: как и раньше, в обозначенный период будут действовать определенные правила, "согласно которым из недели в неделю основные показатели рынка почти не изменяются". Речь идет о:

текущих курсовых колебаниях;

разнице между курсами купли и продажи;

конкуренции курсов купли и продажи между игроками на наличном рынке;

курсовыми недельными отклонениями.

"Таким образом, несмотря на довольно частые валютные изменения, их можно сравнить с покачиванием занавески. Рынку не угрожает ураган, конъюнктура. Система рынка достаточно прочна и защищена от любых непредсказуемостей", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк обновил официальный курс доллара, установив таким образом исторический рекорд. На 15 апреля тот рассчитан на уровне 39,4 грн, что сразу на 23 коп. превышает текущий курс, а также на 6 коп. предыдущий рекорд. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

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