Валютные резервы Украины "похудели" после исторического рекорда: куда делись деньги

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за апрель-2024 снизились на 3,1%, до 42,4 млрд долл. Падение произошло после достижения исторического рекорда в 43,76 млрд по итогам марта. Больше всего средств за последний месяц ушло на поддержание стабильности гривни.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Как объяснили в регуляторе, падение произошло по двум основным причинам. Так, валюту потратили на:

интервенции НБУ для обеспечения курсовой устойчивости;

долговые выплаты Украины в иностранной валюте.

Нынешний объем резервов покрывает финансирование 5,5 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.

ЗВР Украины в апреле-2024: что повлияло

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 1,65 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 884,5 млн долл., кроме того еще 92,6 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал 2,3 млрд, а выкупил – 30,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 2,2 млрд долл. "Это связано с ростом спроса на валютном рынке , прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта", – объяснили в НБУ.

. Нацбанк продал 2,3 млрд, а выкупил – 30,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 2,2 млрд долл. "Это связано , прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта", – объяснили в НБУ. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 224,3 млн долл.

Золотовалютные резервы страны используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке три года. Тем временем центробанки по всему миру скупают золото.

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