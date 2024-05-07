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Валютные резервы Украины "похудели" после исторического рекорда: куда делись деньги

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
1 минута
7,4 т.
Золотовалютные резервы снизились

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за апрель-2024 снизились на 3,1%, до 42,4 млрд долл. Падение произошло после достижения исторического рекорда в 43,76 млрд по итогам марта. Больше всего средств за последний месяц ушло на поддержание стабильности гривни.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Как объяснили в регуляторе, падение произошло по двум основным причинам. Так, валюту потратили на:

  • интервенции НБУ для обеспечения курсовой устойчивости;
  • долговые выплаты Украины в иностранной валюте.
ЗВР Украины

Нынешний объем резервов покрывает финансирование 5,5 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.

ЗВР Украины в апреле-2024: что повлияло

  • Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 1,65 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 884,5 млн долл., кроме того еще 92,6 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).
  • Операции НБУ на межбанке. Нацбанк продал 2,3 млрд, а выкупил – 30,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 2,2 млрд долл. "Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта", – объяснили в НБУ.
  • Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 224,3 млн долл.

Золотовалютные резервы страны используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке три года. Тем временем центробанки по всему миру скупают золото.

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