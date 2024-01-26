Нулевой транзит. ЕС готовится к прекращению поставок газа из России через Украину – Bloomberg

Европейский Союз (ЕС) готовится к остановке транзита газа из России по территории Украины. Европейские страны все еще получают некоторые объемы голубого топлива по этому маршруту. Однако контракт Украины с российским "Газпромом" истекает 31 декабря 2024 года.

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Европейская комиссия (ЕК) уже провела предварительный анализ потенциальных сценариев, включая моделирование возможностей для компенсации дефицита газа, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Один из вариантов компенсации поставок через Украину – использование "Турецкого потока".

По словам источников агентства, Еврокомиссия будет обсуждать вопрос транзита газа со странами-членами ЕС в феврале. А 4 марта на встрече министров энергетики в Брюсселе может быть представлен финальный план действий.

Впрочем, один из источников агентства признал, что все же могут быть способы обеспечить поставку газа через Украину после 2024 года. Один из таких вариантов заключается в том, что Россия поставит газ на украинскую границу, а европейская сторона заключит соглашение с "Оператором ГТС Украины" о транспортировке газа.

Такой вариант исключи заключение Украиной соглашений с российским "Газпромом". Сценарий может использоваться для поставок газа в Австрию, Словакию и Чехию – три страны, наиболее зависимые от российского газа.

Пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля ранее на этой неделе отрицал, что страна будет пересматривать транзитное соглашение с Россией. Такое заявление пришлось сделать после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что продление контракта якобы возможно.

"Позиция украинской стороны однозначна: транзитный контракт истекает в конце года. Мы не собираемся вести переговоры с россиянами и продлевать контракт", – заявили в Кабмине. В российском "Газпроме" от комментариев отказались.

Что будет с ГТС Украины после остановки транзита из РФ

В "Операторе ГТС Украины" (ОГТСУ) уже давно начали готовиться с сценарию "нулевого транзита" газа из России. ОГТСУ уже имеет планы по проведению масштабной оптимизации системы и ее использованию в условиях фактического отсутствия транзита российского газа в Европу.

В связи с этим ОГТСУ будет нуждаться в создании новых направлений ведения своей деятельности. Среди тих транспортировка биометана и водорода.

Как рассказывал OBOZ.UA глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус, по окончании соглашения нужно перестроить отечественную ГТС таким образом, чтобы она больше использовалась для собственных нужд. Помимо поставок биометана и водорода, речь идет об использовании "трубы", например, для поставок газа из Европы в Украину на хранение, а после в обратном направлении.

Напомним, соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" об организации перевозок, транспортное соглашение между украинским холдингом и "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко уже говорил, что Украина и РФ не договорятся о продлении 5-летнего транзитного контракта, как это было в 2019 году. По его словам, Украина готовит систему к сокращению поставок.

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