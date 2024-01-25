Украина прекратит транзит газа из России в ЕС? У Шмыгаля ответили на громкое заявление Фицо

Украина не намерена продлевать действия соглашения с российским "Газпромом" о транзите газа, срок которого истекает 31 декабря 2024 года. Таким образом, с 1 января 2025 года поставки газа в Европу через Украину, вероятно, прекратятся.

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Об этом сообщили Bloomberg в пресс-службе Кабинета министров Украины. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем уверял: контракт на транзит российского газа через Украину якобы может быть продолжен.

"Позиция украинской стороны однозначна: транзитный контракт истекает в конце года. Мы не собираемся вести переговоры с россиянами и продлевать контракт", – заявили в Кабмине. В российском "Газпроме" от комментариев отказались.

Пока же Европа по-прежнему получает российский газ через Украину и через Турцию. Украина при этом остается ключевым маршрутом, даже несмотря на то, что фактические поставки после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составляли менее 40% от законтрактованного объема.

В среду, 24 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки якобы могут быть сохранены. "Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость", – сказал Фицо после встречи со Шмыгалем в Ужгороде.

Без обновления соглашения поставки газа из РФ транзитом через Украину могут прекратиться. Однако, как считают аналитики консалтинговой компании Energy Aspects, даже без новой сделки есть вероятность, что "Газпром" сохранит транзит в ЕС. Это возможно, если "Газпром" решит бронировать краткосрочные мощности в Украине через аукционы.

Что будет с украинской ГТС после остановки транзита из РФ

В "Операторе ГТС Украины" (ОГТСУ) уже давно начали готовиться с сценарию "нулевого транзита" газа из России. ОГТСУ уже имеет планы по проведению масштабной оптимизации системы и ее использованию в условиях фактического отсутствия транзита российского газа в Европу.

В связи с этим ОГТСУ будет нуждаться в создании новых направлений ведения своей деятельности. Среди тих транспортировка:

биометана;

водорода

смеси водорода с метаном.

Как рассказывал OBOZ.UA глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус, по окончании соглашения нужно перестроить отечественную ГТС таким образом, чтобы она больше использовалась для собственных нужд. Помимо поставок биометана и водорода, речь идет об использовании "трубы", например, для поставок газа из Европы в Украину на хранение, а после в обратном направлении.

Напомним, соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" об организации перевозок, транспортное соглашение между украинским холдингом и "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко уже говорил, что Украина и РФ не договорятся о продлении 5-летнего транзитного контракта, как это было в 2019 году. По его словам, Украина готовит систему к сокращению поставок.

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