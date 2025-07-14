Новые санкции ЕС против России уже наготове: ценовой потолок для нефти больше не будет прежним

Европейский Союз (ЕС) приблизился к снижению потолка цен на российскую нефть, но не до 45 долл. (сейчас – 60 долл.) за баррель, как планировалось ранее. Лимит станет динамическим, а не фискированным на конкретной сумме – он будет меняться вместе с ситуацией на рынке.

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Так, в случае окончательного решения цена, по которой РФ сможет открыто продавать свою нефть, будет на 15% ниже средней рыночной (сейчас это около 47 долл. за баррель). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в ЕС.

Новое нефтяное ограничение станет, как и ожидалось, частью 18-го пакета европейских санкций в отношении России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Согласно информации от четырех представителей ЕС после встречи 13 июля 2025 года, "все элементы пакета согласованы", хотя у одного государства-члена остается "техническое замечание" по новому нефтяному лимиту.

По данным Politico, это может быть Мальта. Ранее же пакет блокировали Венгрия и Словакия, особенно активно против выступали менно в Братиславе. Для принятия санкций требуется единогласное согласие всех стран-членов ЕС.

Ожидается, что полное соглашение будет достигнуто в понедельник, 14 июля, – перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе, где 18-й пакет может быть официально одобрен.

Потолок цен на нефть: детали

Динамический механизм ценового потолка для РФ предложила Еврокомиссия 11 июля.

Ожидается, что плавающее ограничение цен на уровне "минус 15%" будет рассчитываться исходя из средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца .

. Начальная цена будет установлена на уровне около 47 долл. за баррель , исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели, минус 15%.

, исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели, минус 15%. Пересмотр цены будет происходить каждые шесть месяцев, а не каждые три, как предлагалось ранее.

Ценовой потолок для российской нефти: как это устроено

Лимит цен, по которым Россия может открыто продавать сырую нефть морскими путями, был первоначально введен странами ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года в рамках санкций в ответ на вторжение РФ в Украину. Инициатива призвана ограничить доходы Кремля от продажи нефти и при этом сохранить стабильные поставки сырья, не допустив глобального дефицита.

Лимит с 2022 года составляет 60 долл. за баррель. Кроме того, с 5 февраля 2023-го мера распространилась и на нефтепродукты:

100 долл. за баррель для дизтоплива;

45 долл. – для мазута.

В случае если РФ пытается продать топливо по более высокой цене, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещается обслуживать такие поставки. Так, регуляторы требуют от компаний проводить тщательные проверки документации, чтобы убедиться, что экспортируемая из России нефть приобретена по цене ниже 60 долл. за баррель.

ЕС и Великобритания подталкивали G7 к снижению лимита с мая 2025 года. Дело в том, что падение глобальных цен на нефть сделало 60 долл. довольно приятной и выгодной для Кремля ценой.

Теневой флот: РФ обходит ограничения

Россия активно приспосабливается к ограничениям. Например, вводить западные компании в заблуждение могут экспортеры – с помощью поддельной информации о портах, где осуществляется фактическая погрузка нефти.

Кроме того, РФ создала масштабный теневой флот для прямой перевозки и продажи нефти в обход ценового лимита. Такой флот состоит в основном из старых и аварийно опасных судов с сомнительными страховками или вообще без них. Это, кроме обеспечения обхода санкций, представляет серьезную экологическую угрозу для всего мира.

Против сотен судов теневого флота РФ и связанных с ними компаний также вводятся санкции, и не только ЕС. Однако пока эти ограничения не остановили реализацию нефти из РФ в обход ценового потолка.

Как сообщал OBOZ.UA, экспорт нефти из РФ упал до самого низкого уровня с февраля текущего года. Но это лишь косвенно связано с санкциями против страны-агрессора.

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