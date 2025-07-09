Экспорт сырой нефти из России упал до самого низкого уровня с февраля – Bloomberg

Поставки российской нефти мировым потребителям упали до самого низкого уровня с февраля текущего года. Но это лишь косвенно связано с санкциями против страны-агрессора.

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Отгрузки нефти из РФ упали до самого низкого уровня, поскольку "объемы переработки растут быстрее производства". Именно это уменьшает экспорт, считает нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли.

"Средний объем морских грузов сырой нефти составлял 3,12 миллиона баррелей в день за четыре недели до 6 июля, что на 3% меньше, чем за период до 29 июня, согласно данным отслеживания российских танкеров", – отмечает эксперт.

Добыча выросла примерно на 60 тыс баррелей в день. Это составляет одну треть от общего роста добычи, установленного для страны ОПЕК+. В то же время объем переработки вырос на 140 тыс баррелей в день.

Увеличение добычи, разрешенное России в рамках ОПЕК+, ограничено более глубокими сокращениями. Согласно текущим планам, размер этих сокращений будет расти до сентября, что, вероятно, еще больше ограничит объем дополнительной нефти, доступной для экспорта, считает эксперт Bloomberg.

Указанные числа не учитывают отгрузку казахстанской нефти марки KEBCO. Эти поставки осуществляет АО "КазТрансойл". Хотя они экспортируются через Россию, такие поставки не подпадают под санкции Евросоюза или ограничения цен.

Так или иначе, однако падение российского экспорта подчеркивает разрыв между большим увеличением добычи группой ОПЕК+ и гораздо меньшими дополнительными объемами, которые фактически попадают на международный рынок, добавляет эксперт издания.

Как сообщал OBOZ.UA, нефть вообще подешевела на мировых рынках. Утром прошлого дня фьючерсы на нефть Brent подешевели на 22 цента, или на 0,3% – до 69,36 доллара за баррель. А стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 27 центов, или 0,4% – до 67,66 доллара за баррель.

Причиной же этого в экспертных кругах видят, в частности, новые заявления президента США Дональда Трамп.

Есть предположение, что ЕС, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

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