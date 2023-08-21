Наживаются на проблемах России: в WSJ узнали, как ОАЭ богатеют на фоне санкций

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) остаются одной из крупных экономик мира, которая так и не ввела санкции в отношении России после ее вторжения в Украину. Однако в ОАЭ начали использовать проблемы РФ, чтобы обогатиться самим. Пока Россия страдает от оттока капитала, а рубль из-за этого падает, деньги россиян оседают именно в Эмиратах.

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Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ). В частности, экономические проблемы России принесли в ОАЭ поток наличных денег и вызвали бум на местном рынке недвижимости.

"Это связано с тем, что санкции и торговые ограничения сильно повлияли на российскую экономику, отрезав ее от миллиардов валютных резервов и сузив торговлю энергоносителями. Но РФ по-прежнему продает много нефти, предлагая солидные скидки "дружественным" странам... Уценки привели к тому, что трейдеры из ОАЭ скупили больше российской нефти и золота со скидкой, чем когда-либо прежде, что принесло огромное богатство ближневосточному государству", – говорится в материале.

Так, ОАЭ закупили рекордные 60 млн баррелей российской нефти в 2022 году, согласно данным Kpler. Закупки российского золота выросли до 4 млрд долларов с февраля 2022 года по март 2023-го по сравнению с 61 млн долларов в 2021 году (данные ImportGenius).

Кроме того, банки из Эмиратов переманивают талантливых специалистов из России, чтобы те управляли потоками российских денег. Средства хлынули в ОАЭ из-за того, что в большинстве других глобальных финансовых центров российские платежи оказались под запретом. Поток иностранной валюты в ОАЭ увеличивался примерно на 20% в месяц с мая прошлого года, свидетельствуют данные Capital Economics.

Местные банки открыли тысячи счетов для россиян, хотя официальные лица Эмиратов заявляют, что банки ОАЭ избегают лиц, находящихся под санкциями. Это необходимо, чтобы поддерживать корреспондентские банковские отношения с банками США.

Кроме того, богатые россияне, которые раньше любили "базироваться" в Лондоне, теперь перевозят свои компании в ОАЭ. Это вызвало активизацию на рынке недвижимости, причем и ее часто покупают за наличные. Россияне стали уже третьей по величине группой покупателей недвижимости в Дубае, хотя в 2021 году занимали лишь девятое место.

"Тем временем российская экономика находится в состоянии потрясений. Российское министерство финансов заявило в феврале, что доходы от нефти и газа упали примерно на 50%", – отмечает издание. В этих условиях Кремль пытается справиться с дефицитом бюджета в размере 42 млрд долларов, чтобы компенсировать растущие расходы на войну в Украине.

Эксперты считают, что переток капитала из России в ОАЭ будет продолжаться в долгосрочной перспективе. "Доверие к Путину касательно улучшения жизни российских граждан падает. Состоятельные олигархи и обычные россияне, скорее всего, не вернутся в страну даже после окончания войны на Украине", – сообщили Insider два исследователя из Йельского университета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОАЭ, например, перебрался бывший гражданин России, миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров. Как утверждают инсайдеры, он недавно переехал в дом, который арендует за миллион долларов в год (около 37 млн грн).

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