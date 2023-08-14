Рубль никому не нужен: российская валюта рухнула до психологической отметки, экономика РФ идет на дно

Российский рубль впервые с марта 2022 года преодолел психологически важную отметку 100 руб./доллар, поскольку санкции душат Россию. В 2023 году курс российской валюты ослаб уже на 26%. При этом торговые партнеры РФ не хотят переводить расчеты на рубль – эта валюта оказалась никому не нужной.

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Об этом пишет Financial Times (FT). "Рост военных расходов России и падение доходов от экспорта усиливают давление на валюту, страдающую от западных санкций и оттока капитала", – отметили аналитики.

Нынешнее падение рубля уже полностью "обнулило" его рост, который наблюдался в 2022 году на фоне повышения цен на энергоносители. При этом дефицит российского бюджета неуклонно увеличивается – в первую очередь, из-за огромных расходов на агрессивную войну против Украины.

Резкое увеличение расходов и санкции также привели к росту годового импорта на 20%. Экспортные же поступления не повышаются, и это приводит к "валютному голоду".

"В страну поступает очень мало валюты, поэтому образовался валютный голод. Импорт сейчас восстановился до довоенного уровня, только теперь мы ввозим весь ширпотреб и промышленные товары из Китая, Турции, Средней Азии и Эмиратов, а не с Запада. За него все равно нужно платить какой-то валютой, а рубли никому не нужны", – рассказал экс- замминистра энергетики РФ Владимир Милов, который уехал за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL. россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

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