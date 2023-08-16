Forbes выяснил, где живет Дуров и сколько платит за аренду: как выглядит элитный район миллиардера

Одно из самых авторитетных и известных экономических печатных изданий Forbes выяснило, где проживает бывший гражданин России, миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров. Как утверждают инсайдеры, он недавно переехал в дом, который арендует за миллион долларов в год (около 37 млн. гривен).

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Жилье Дурова якобы находится на островах Джумейра и может удивить тех, кто следит за деятельностью миллиардера. Forbes стало известно, что дом почти за 83 300 долларов в месяц вмещает всего 5 спален.

Может показаться, что Дуров за такую впечатляющую сумму выбрал для жизни огромное имение, хотя на самом деле дома на Джумейре – это преимущественно двухэтажные особняки, не примечательные издалека.

Построенный в начале 2000-х годов государственным застройщиком Nakheel Properties район, где поселился основатель "ВК" и Telegram, – это 46 отдельных круглых "кластеров", в каждом из которых расположено 16 вилл.

Эти отдельные ответвления соединены между собой, а дома в таком кругу из 16 участков обычно выглядят одинаково и расположены очень близко. На снимках и видео с высоты птичьего полета видно, что у каждой виллы есть небольшой бассейн и озеленение во дворе.

Комплекс считается очень элитным и дорогим. Въезд туда строго охраняется, что исключает проникновение. Арендаторы здесь платят не за индивидуальный подход, а за практичность, безопасность и живописные пейзажи.

На территории островов есть все необходимое для комфортной жизни в пределах комплекса – спортзал, рестораны, салоны красоты и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у Павла Дурова есть украинские корни, а еще он не предал Украину и не поддержал войну. Подробнее об этом – читайте в материале.

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