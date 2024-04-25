На наличные платежи введен лимит: какую сумму разрешают тратить в ЕС

В ЕС усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Так, согласованный в Европарламенте пакет законов предусматривает, в частности, общеевропейский лимит в 10 тыс. евро на наличные платежи. Другими словами, в странах ЕС ограничили наличные платежи суммой в 10 тыс. евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента. Там отметили: новые законы гарантируют, что люди с законными интересами (в т. ч. журналисты, общественные организации и контролирующие органы) "получат немедленный и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, которая хранится в национальных реестрах и взаимосвязана на уровне ЕС".

Кроме того, документы предусматривают усиленные меры проверки, в частности, личности клиентов. А, к примеру, банки "должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финансовой разведки и другим компетентным органам".

"Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (состояние которых не менее 50 млн евро), общеевропейский лимит в 10 тыс. евро на наличные платежи. А также меры по обеспечению соблюдения финансовых санкций", – рассказали в Европарламенте.

При этом подчеркивается: законы еще должен утвердить Совет ЕС. После чего они будут опубликованы в Официальном журнале Союза.

В ЕС поддержали продление "торгового безвиза" с Украиной

Ранее же Европарламент поддержал продление на год льготной торговли с Украиной – т. н. торговый безвиз, – предусматривающее, впрочем, определенные предохранители от "наплыва" украинской продукции. Таким образом, действие льготного режима продлится по меньшей мере до 5 июня 2025 года.

Согласно документу, в случае вызванного украинской продукцией (например, пшеницей) значительного сбоя на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран Союза Еврокомиссия сможет принять любые меры по защите европейских фермеров. В частности, т. н. аварийную остановку ввоза особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов:

птицы;

яиц;

сахара;

овса;

крупы;

кукурузы;

меда.

При этом была достигнута договоренность о продлении базового периода, используемого в качестве основы для запуска этой остановки. Это означает, что если импорт указанных продуктов превысит средний объем импорта, зафиксированный во второй половине 2021 года, а также в течение 2022 и 2023 годов, ограничения будут введены немедленно.

Кроме того, Комиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерна – в частности, пшеницы. А также обсудить постоянную либерализацию тарифов с Украиной в рамках процесса рассмотрения Соглашения об ассоциации.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили сроки блокады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!