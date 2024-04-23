В ЕС поддержали продление "торгового безвиза" с Украиной, но прописали ограничения для продуктов: детали

Европарламент поддержал продление на год льготной торговли с Украиной – т.н. "торговый безвиз", – предусматривающее ,впрочем, определенные предохранители от "наплыва" украинской продукции. Решение поддержало 428 депутатов, против выступил 131 представитель, 44 воздержались. Таким образом, действие льготного режима продлиться, по меньшей мере, до 5 июня 2025 года.

Согласно документу, в случае вызванного украинской продукцией (например, пшеницей) значительного сбоя на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран союза, Еврокомиссия сможет принять любые меры по защите европейских фермеров. В частности, т.н. "аварийную остановку" ввоз особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов:

птицы;

яиц;

сахара;

овса;

крупы;

кукурузы;

меда.

При этом была достигнута договоренность о продлении базового периода, используемого в качестве основы для запуска этой остановки. Это означает, что если импорт указанных продуктов превысит средний объем импорта, зафиксированный во второй половине 2021 года, а также в течение 2022 и 2023 годов, ограничения будут введены немедленно.

Кроме того, Комиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерна – в частности пшеницы. А также обсудить постоянную либерализацию тарифов с Украиной в рамках процесса рассмотрения Соглашения об ассоциации.

Впрочем, окончательное решение по продлению торгового безвиза ЕС с Украиной еще не принято. Далее поддержанный в Европарламенте документ еще должен:

утвердить Совет ЕС;

быть опубликован в Официальном журнале.

Польские фермеры блокируют границу с Украиной

В то же время, польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили сроки блокады.

При этом 19 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной. "Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может помешать Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы. Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны. Я рассчитываю на отказ от такой формы протеста", – сказал тогда польский премьер.

При этом он подчеркнул, что государственные службы Польши будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако Туск не считает, что для этого "требуются прямые меры принуждения".

Польша получает от Украины намного больше, чем отдает

В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем было и блокирование польскими фермерами границы, и торговля в агросекторе. В результате стороны договорились, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур.

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