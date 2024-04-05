Поляки ослабили блокаду на границе Украины: какие авто теперь пропускают фермеры

Польские фермеры ослабили блокаду грузовых автомобилей в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" на границе Украины. Вечером 5 апреля там частично восстановлено движение пустых фур из Украины в Польшу.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ). "По информации от польских коллег, фермеры, ограничивающие движение транспорта во время акции протеста, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", – говорится в сообщении.

Пограничники попросили перевозчиков учитывать эту информацию. Также в ГПСУ призвали следить за уведомлениями от Укртрансбезопасности касательно очередности заезда в пункт пропуска "Гребенное – Рава-Русская".

В целом польские фермеры продолжают блокировать границу Украины в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Также остаются очереди и на ранее разблокированных направлениях, особенно на подъездах к пунктам пропуска "Краковец" и "Шегини".

На данный момент блокирование затрагивает только грузовой транспорт. Легковые автомобили и пассажирские автобусы пересекают границу Украины и Польши без препятствий.

Напомним, польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили сроки блокировки.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем было и блокирование польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. В результате стороны договорились, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур.

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