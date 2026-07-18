"Могут нанести ущерб": в Греции объяснили, почему выступили против новых санкций ЕС в отношении России

Послы Европейского Союза, как известно, не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России в связи с её войной против Украины. Среди прочих, принятие новых ограничений против страны-агрессора блокировала Греция. Как утверждают греческие представители, их государство якобы обеспокоено проблемами, которые могут возникнуть у всего европейского бизнеса.

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В частности, запрет на перевозку российского газа может привести к потере доли европейского рынка, цитирует Reuters сразу двух греческих чиновников. Более того, утраченная доля европейского рынка может "перейти в пользу конкурентов", не входящих в ЕС, уверяют они.

Позиция Греции

Официально пока ни одна из стран, выступивших против 21-го пакета европейских санкций, не раскрыла свою позицию. Неофициально агентству Reuters греческие источники пояснили: Греция доминирует на европейском рынке перевозчиков сжиженного газа и, оставаясь одним из крупнейших игроков в мире и конкурируя с Японией, Китаем и США, не хочет терять этот статус.

Хотя, конечно, это объясняется интересами всей Европы.

"С точки зрения Афин, любой новый пакет ограничительных мер должен быть тщательно выверен, чтобы максимизировать давление на Москву, минимизируя при этом непредсказуемые последствия для всего европейского бизнеса, потребителей и конкурентоспособности", – цитирует Reuters одного из греческих чиновников.

"Европа не должна в конечном итоге отдавать целые сектора экономической деятельности или долю рынка игрокам, не входящим в ЕС, в качестве непредсказуемого последствия собственной санкционной политики. Санкции должны подрывать экономический потенциал России, а не создавать стратегические непредвиденные прибыли для других за счёт Европы", – отметил другой греческий источник агентства.

О чем речь

Крупнейший греческий перевозчик сжиженного газа, компания Dynagas, на сегодняшний день эксплуатирует 27 газовозов, включая около трети мирового флота ледокольных танкеров класса Arc7, специально построенных для работы в Арктике. По подсчетам, с начала 2025 года Dynagas перевезла более 10 миллионов тонн российского газа, выполнив 144 рейса на 11 судах.

В Греции утверждают, что суда класса Arc7 практически невозможно использовать на других маршрутах. В случае введения вышеупомянутых санкций против РФ, вероятно, пришлось бы продать эти ледокольные танкеры "покупателям из стран, не присоединившихся к западным санкциям". Стоимость каждого такого газовоза составляет около 300 миллионов долларов.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России, несмотря на длительные переговоры. Речь идет о нефтяных и газовых ограничениях – по словам одного из европейских дипломатов, страны ЕС решили пока не менять действующее ограничение максимальной цены на российскую нефть как минимум до 23 июля.

Такая пауза должна дать государствам-членам больше времени для согласования спорных вопросов, в частности оценки возможных экономических и технических последствий нового пакета санкций.

Еще накануне заседания Совета ЕС по поводу нового пакета санкций глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждала, что переговоры по санкциям находятся на завершающем этапе, но окончательного консенсуса между странами-членами пока не достигнуто.

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