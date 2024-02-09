Курс доллара "застыл": сколько стоит валюта в украинских обменниках

В Украине "застыл" курс наличного доллара: за сутки и в банках, и в обменниках практически не произошло изменений стоимости валюты. К примеру, обменники утром 9 февраля выставили ее на среднем уровне 37,96/38,05 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. выше в продаже, чем днем ранее, и осталось на том же уровне в покупке.

Похожая ситуация сложилась и в банках. Там определили курс наличного доллара в средние 37,6/38,04 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее;

осталось на том же уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37-37,55 грн. Так:

ПриватБанк – 37,4 грн;

Ощадбанк – 37,55 грн;

Укрэксимбанк – 37,35 грн;

Райффайзен Банк – 37,3 грн;

Укргазбанк – 37,55 грн;

ПУМБ – 37,5 грн;

Сенс Банк – 37,55 грн;

Укрсиббанк – 37,5 грн;

Универсал Банк – 37 грн;

OTP Bank – 37,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,45 грн.

Продают же они ее по 37,98-38,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 38 грн;

Ощадбанк – 38 грн;

Укрэксимбанк – 38,05 грн;

Райффайзен Банк – 37,98 грн;

Укргазбанк – 38 грн;

ПУМБ – 38 грн;

Сенс Банк – 38 грн;

Укрсиббанк – 38 грн;

Универсал Банк – 38,1 грн;

OTP Bank – 38 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,98 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Нацбанк же также провел минимальніе изменения официального курса доллара. На 9 февраля он определил его в 37,59 грн, что на 2 коп. выше действовавшего днем ранее.

Сколько можно покупать долларов



Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:

об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Таким образом, не исключается его удешевление в покупке, но удорожание в продаже.

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