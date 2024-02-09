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Курс доллара "застыл": сколько стоит валюта в украинских обменниках

Роман Костюченко
Mакроэкономика
3 минуты
495
Курс доллара 'застыл'

В Украине "застыл" курс наличного доллара: за сутки и в банках, и в обменниках практически не произошло изменений стоимости валюты. К примеру, обменники утром 9 февраля выставили ее на среднем уровне 37,96/38,05 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. выше в продаже, чем днем ранее, и осталось на том же уровне в покупке.

Похожая ситуация сложилась и в банках. Там определили курс наличного доллара в средние 37,6/38,04 грн (покупка/продажа). Это:

  • на 1 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее;
  • осталось на том же уровне в покупке.
В Украине "застыл" курс наличного доллара

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37-37,55 грн. Так:

  • ПриватБанк – 37,4 грн;
  • Ощадбанк – 37,55 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,35 грн;
  • Райффайзен Банк – 37,3 грн;
  • Укргазбанк – 37,55 грн;
  • ПУМБ – 37,5 грн;
  • Сенс Банк – 37,55 грн;
  • Укрсиббанк – 37,5 грн;
  • Универсал Банк – 37 грн;
  • OTP Bank – 37,5 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 37,45 грн.

Продают же они ее по 37,98-38,1 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 38 грн;
  • Ощадбанк – 38 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,05 грн;
  • Райффайзен Банк – 37,98 грн;
  • Укргазбанк – 38 грн;
  • ПУМБ – 38 грн;
  • Сенс Банк – 38 грн;
  • Укрсиббанк – 38 грн;
  • Универсал Банк – 38,1 грн;
  • OTP Bank – 38 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 37,98 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Сколько в банках стоит наличный доллар

Нацбанк же также провел минимальніе изменения официального курса доллара. На 9 февраля он определил его в 37,59 грн, что на 2 коп. выше действовавшего днем ранее.

Официальный курс доллара в Украине

Сколько можно покупать долларов

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:

  • об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;
  • объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.
Как менялся курс доллара в Украине

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

  • минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;
  • стабилизации курсовых ожиданий;
  • повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Таким образом, не исключается его удешевление в покупке, но удорожание в продаже.

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