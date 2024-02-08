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В украинских банках пересчитали стоимость доллара: какой теперь курс

Роман Костюченко
Mакроэкономика
3 минуты
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В банках произошли изменения по доллару

В украинских банках вырос курс наличного доллара в покупке. Утром 8 февраля он составляет средние 37,6 грн, что на 5 коп. выше, чем в это время днем ранее. А вот в продаже произошло удешевление – на 2 коп., до 38,05 грн.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37-37,6 грн. Так:

  • ПриватБанк – 37,45 грн;
  • Ощадбанк – 37,55 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,35 грн;
  • Укргазбанк – 37,6 грн;
  • ПУМБ – 37,5 грн;
  • Сенс Банк – 37,55 грн;
  • Укрсиббанк – 37,5 грн;
  • Универсал Банк – 37 грн.

Продают же они доллар по 38-38,1 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 38,05 грн;
  • Ощадбанк – 38 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,05 грн;
  • Укргазбанк – 38 грн;
  • ПУМБ – 38 грн;
  • Сенс Банк – 38 грн;
  • Укрсиббанк – 38,05 грн;
  • Универсал Банк – 38,1 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В украинских банках вырос курс наличного доллара в покупке

Еще меньшие изменения произошли в обменниках. Утром 8 февраля они выставили курс доллара на среднем уровне 37,95/38,03 грн (покупка/продажа), что:

  • на 2 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее;
  • осталось на том же уровне в покупке.
В обменниках курс остался практически на старом уровне

Нацбанк снизил официальный курс

В то же время, НБУ выставил официальный курс доллара на 8 февраля на уровне 37,59 грн. Что на 3 коп. ниже вчерашнего.

Нацбанк снизил официальный курс

Таким образом, с начала недели официальный курс доллара вырос на 2 копейки. А с начала месяца – на 3 коп.

Как менялся официальный курс доллара в Украине

Каким будет курс доллара в феврале

В целом же в банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Таким образом, не исключается его удешевление в покупке, но удорожание в продаже.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:

  • в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;
  • "в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".

До конца же текущей недели (12 февраля) доллар, по его словам, может достичь пределов коридора купли и продажи от 38 до 39,5 грн.

Динамика курса доллара в Украине

В целом же, отметил банкир, стратегически ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений. Ведь действие режима "управляемой гибкости", введенное НБУ, будет продолжаться.

"Следует ожидать удержания определенного баланса на рынке валют и сохранения относительной "стабильности" курсовых изменений. Однако в ситуацию могут вмешаться и другие обстоятельства, которые сейчас предусмотреть достаточно сложно", – подчеркнул Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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