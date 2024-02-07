Украинцам рассказали, что будет с долларом в феврале: какой курс ожидать

В банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 7 января банки покупают валюту в среднем по 37,6 грн, а продают по 38,05 грн. Таким образом, не исключается ее удешевление в покупке, но удорожание в продаже.

О возможных изменениях рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. При этом, признал он, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:

в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;

"в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".

До конца же текущей недели (12 февраля) доллар, по его словам, может достичь пределов коридора купли и продажи от 38 до 39,5 грн.

В целом же, отметил банкир, стратегически ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений. Ведь действие режима "управляемой гибкости", введенное НБУ, будет продолжаться.

"Следует ожидать удержания определенного баланса на рынке валют и сохранения относительной "стабильности" курсовых изменений. Однако в ситуацию могут вмешаться и другие обстоятельства, которые сейчас предусмотреть достаточно сложно", – подчеркнул Лесовой.

Нацбанк снизил официальный курс

В то же время, НБУ выставил официальный курс доллара на 8 февраля на уровне 37,59 грн. Что на 3 коп. ниже текущего.

Таким образом, с начала недели официальный курс доллара вырос на 2 копейки. А с начала месяца – на 3 коп.

Впрочем, объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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