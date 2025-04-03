Курс доллара и цены в Украине взлетят из-за пошлин Трампа? В Минэкономики ответили

Пошлины США на уровне 10% для Украины не повлияют на курс валют и цены на продукты в нашей стране, уверены в правительстве. Более того, в Министерстве экономики допускают, что "торговая война Дональда Трампа" может оказать обратный эффект – "изгнанные" из США производители могут начать снижать цены.

Видео дня

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко вечером 3 апреля. "Повлияет ли пошлина от США на курс валют или цены на продукты в Украине? Короткий ответ – нет, не повлияет", – отметила она.

Глава ведомства добавила, что одной из причин введения глобальных тарифов США назвали "валютные манипуляции" торговых партнеров. "То есть они считают, что некоторые страны искусственно занижают курс своей валюты по отношению к доллару. Поэтому США стремятся ослабить доллар по отношению к другим валютам. Это не означает, что его курс автоматически снизится, но это один из факторов, которые будут влиять на валютный рынок. Мы имеем хорошую поддержку макрофинансовой стабильности в Украине при поддержке партнеров и международных институций, поэтому не ожидаем значительных колебаний", – заявила глава Минэкономики.

Также, по словам Свириденко, "пошлина на уровне 10% относительно незначительна", а объемы украинского экспорта в США "не слишком высоки" – 2,1% от общего объема экспорта товаров из Украины (по итогам 2024 года). А основные экспортные позиции – чугун и трубы, а не продовольственная продукция.

"Поэтому пошлины не будут иметь ощутимого прямого влияния ни на объемы двусторонней торговли, ни на курс и на внутренние цены на потребительском рынке Украины. В короткой перспективе это может даже дать обратный эффект", – указала глава Минэкономики.

Она объяснила, что из-за резкого повышения пошлин на поставки в США многие мировые производители продукции потеряют американский рынок или сократят работу с ним. А это означает что им нужно будет выходить на новые рынки, в том числе и украинский. Это свою очередь может привести к увеличению предложения продукция, что традиционно влечет за собой снижение цен.

"В долгосрочной перспективе попавшие под пошлину страны могут начать демпинговать цены. То есть снижать их, чтобы вытеснить конкурентов. Тогда это может повлиять на наших производителей. Но и это не повлияет существенно ни на курс, ни на цены. Но все это при условии, что страны, на которые наложили пошлину, не будут отвечать тем же по товарам из США. Тогда прогноз будет зависеть от решений этих государств", – уточнила Свириденко.

Что действительно изменят пошлины США для Украины

Увеличение пошлин США все же повлияет на украинский бизнес, особенно на малых производителей, которые экспортируют продукцию в Америку, отмечала ранее Свириденко. "Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям", – заявляла министр утром 3 апреля.

По мнению же главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина не сможет избежать косвенных негативных последствий. "Глобальная торговая война существенно ударит по нашим экономическим и торговым партнерам, прежде всего ЕС. Они будут замедляться, следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам", – отметил он.

Также стоимость новых iPhone, Mac и iPad в Украине может вырасти на 10-20%. Особенно это касается бюджетных моделей, таких как iPhone 64 ГБ, которые могут просто исчезнуть из официальных поставок.

В связи с этим ожидается рост рынка б/у техники, ведь новые устройства станут менее доступными. Первые изменения в ценах могут быть заметны уже через 1-3 месяца, то есть до лета-2025.

А первый заместитель Гетманцева в комитете, народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") намекнул, что в этой ситуации для Украины даже могут появиться новые возможности: "Сейчас ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы … И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", – объяснил депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше. Предполагается, что таможенные тарифы затронут объемы торговли на триллионы долларов.

При этом "черный список Трампа" попали даже необитаемые острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины и морские птицы. Однако Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея остались вне новых пошлин.

Причина, по словам Белого дома, – уже действующие санкции и высокие пошлины, которые, по словам представителей Белого дома, фактически исключают торговлю с этими государствами. В правдивости такого заявления уже усомнились медиа – так, по данным Le Monde, фактический товарооборот между США и РФ в 2024 году составил 3,5 млрд долларов, что значительно больше, чем с некоторыми попавшими под новые пошлины странами.

Американские рынки уже отреагировали на решение Белого дома. Торговые ограничения наносит активам США даже больший ущерб, чем активам экономик, против которых направлены. Так, американський ринок на сессии 3 апреля теряет триллионы долларов. Это сильнейшее падение с сентября 2022 года, причем не только для рынков но и для доллара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!