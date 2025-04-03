США в числе проигравших, золото на историческом максимуме: новые пошлина Трампа уже ударили по рынкам

Глобальное повышение президентом США Дональдом Трамп ввозных пошлин уже меняет ситуацию на мировых рынках. При этом решение Белого дома наносит активам США больший ущерб, чем активам экономик, против который\х направлены торговые меры. Одновременно стремительно дорожает золото – классический "актив-убежище", популярность которого растет во временя всеобщей неопределенности.

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Как свидетельствуют данные Bloomberg, фондовые индексы США просели более чем на 4% сразу после объявления Трампа о пошлинах. Кроме того, доллар начал слабнуть к другим мировым валютам. Отмечается, что американская валюта "столкнулась с одним из худших дней в году", так как:

японская иена выросла на 1,5% по отношению к доллару США;

евро вырос более чем на 1%;

доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого низкого уровня с октября-2024, что еще больше повлияло на доллар.

Рынок акций США, который и так пошатнулся с начала 2025 года на фоне внедрения политики Трампа, продолжает стагнировать. Индекс S&P 500 упал на 3,6% с начала года, а Nasdaq 100 и вовсе потерял 7%.

"Однако в других местах воздействие было менее экстремальным. Широкий индекс азиатских акций снизился на пике на 1,7%. Европейские фьючерсы упали на 2,4%, а затем начали компенсировать часть своих потерь", – отмечают аналитики.

По их словам, нигде в мире инвесторы не ожидают выгод от торговой войны США. Однако, как считают на рынках, одной из самых больших жертв протекционистской политики Трампа могут стать сами США. "Все движется от американской исключительности к отчуждению США", – прокомментировал глава отдела продаж институциональных акций в Maybank Securities Кок Хунг Вонг.

Как заявил Reuters генеральный директор Infrastructure Capital Advisors, решения о пошлинах "достаточно, чтобы США скатились в рецессию". "Это наихудший сценарий", – отметил он.

Золото побило исторический рекорд: сколько стоит

После оглашение новых пошлин США "для всего мира" на золото впервые в истории превысили отметку $3200 за унцию. Так, котировки июньского фьючерса на драгметалл на Нью-Йоркской товарной бирже Comex под закрытие торгов 2 апреля подскочили на 1,77% и на пике достигли $3201,6 за унцию.

Решение Трампа вызвало опасения, что действия США могут спровоцировать замедление мировой экономики, отмечали аналитики Bloomberg. В итоге инвесторы устремились в активы-убежища, включая золото, а это в свою очередь подтолкнуло цены вверх.

Драгоценный металл уже вырос на 20% в 2025 году. При этом бурный рост наблюдался и до каденции Трампа, в 2024-м, – тогда подорожание золота в значительной степени было обусловлен массовыми закупками металла центральными банками и устойчивым спросом в Азии.

Как сообщал OBOZ.UA, в "тарифном плане" Дональда Трампа для Украины предусмотрена базовая пошлина в 10%. Ожидается, что это приведет к удорожанию техники Apple в Украине на 10-20% и ударит по малым производителям, но откроет новые возможности на альтернативных рынках.

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