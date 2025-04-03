Подорожают iPhone и пострадают малые производители: как пошлины Трампа ударят по Украине

Президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлину на импорт в США, затронувшую и Украину, которая экспортировала в Штаты товаров на $874 млн в 2024 году. Ожидается, что это приведет к удорожанию техники Apple в Украине на 10-20% и ударит по малым производителям, но откроет новые возможности на альтернативных рынках.

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Поскольку американские товары, включая продукцию Apple, облагаются дополнительной 10% пошлиной, стоимость новых iPhone, Mac и iPad в Украине может вырасти на 10-20%. Особенно это касается бюджетных моделей, таких как iPhone 64 ГБ, которые могут просто исчезнуть из официальных поставок.

Кроме того, ожидается рост рынка б/у техники, ведь новые устройства станут менее доступными. Первые изменения в ценах могут быть заметны уже через 1-3 месяца. Увеличение тарифов США повлияет на украинский бизнес, особенно на малых производителей, которые экспортируют продукцию в Америку.

"Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям", – отмечает министерша экономики Юлия Свириденко. Украинский экспорт в США в 2024 году составил всего $874 млн, из которых $363 млн приходилось на чугун, а $112 млн – на трубы. Поскольку большинство экспорта составляли товары, которые имели высокие тарифы (например, 25% на сталь и алюминий), общий эффект будет ограничен. В то же время украинский импорт из США в 2024 году достиг $3,4 млрд, что в пять раз больше экспорта.

По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина не сможет избежать косвенных негативных последствий. "Глобальная торговая война существенно ударит по нашим экономическим и торговым партнерам, прежде всего ЕС. Они будут замедляться, следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам", – отметил он.

Страны ЕС, Китай и Индия в ответ могут ввести собственные пошлины на американские товары. Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") намекнул, что в этой ситуации для Украины даже могут появиться новые возможности: "Сейчас ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы … И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", – говорится в сообщении.

Интересно, что под новые пошлины Трампа попали даже необитаемые острова Херд и Макдональд, входящие в состав Австралии. Эти вулканические территории, населенные только пингвинами и морскими птицами, официально включены в список, на который распространяются тарифы. Тем временем Россия, Белоруссия, Куба и Северная Корея остались вне списка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп сообщил, что вводит взаимные пошлины на товары из всех стран мира как минимум в 10%. После этого сообщение фондовый рынок США потерял более двух триллионов долларов.

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