Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину во время встречи в США: что известно

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ситуацию в Украине. Также политики обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Видео дня

Кроме того, Трамп и Си поддержали проведение региональных встреч в ближайшие недели. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальное сообщение китайского правительства.

Трамп и Си обсудили Украину

Как пишет WP, согласно официальному сообщению китайского правительства, во время встречи в Белом доме Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам.

В частности, речь шла о ситуации на Ближнем Востоке, в Украине и на Корейском полуострове.

Кроме того, как отмечается в заявлении, лидеры США и КНР поддержали проведение региональных встреч в ближайшие недели.

Саммиты АТЭС и G20

В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В то же время США в этом году проведут саммит "Группы двадцати" (G20) во Флориде.

В заявлении китайского правительства не уточняется, примут ли Трамп и Си участие в этих саммитах.

Си заявил об отношениях между Китаем и США

По словам Си Цзиньпина, президенты договорились развивать "конструктивные, стратегические и стабильные отношения между Китаем и США".

Он заявил, что такие отношения принесут пользу не только китайскому и американскому народам, но и людям во всем мире.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 24 сентября, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Вашингтон с государственным визитом. Несмотря на дружеский тон встречи, США и Китай остаются стратегическими конкурентами.

Трамп лично встретил Си Цзиньпина у автомобиля после его прибытия в Белый дом. Для китайского лидера это первый государственный визит в США за более чем десять лет.

Президент США Дональд Трамп лично встретил лидера Китая Си Цзиньпина у трапа самолета на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Для китайского лидера устроили церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, флагами и гимнами двух стран, а над базой пролетели два бомбардировщика B-1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!