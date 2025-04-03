США активно торгуют с Россией: Le Monde поставил под сомнение официальную позицию Белого дома

Несмотря на официальное заявление Белого дома об ограниченной торговле с Россией из-за санкций, фактический товарооборот между странами в 2024 году составил 3,5 млрд долларов, что значительно больше, чем в некоторых попавших под новые пошлины странах. Если бы Россия оказалась в этом списке, она столкнулась бы с 42% тарифами, однако ее исключение подвергает сомнению подлинные экономические и политические мотивы США.

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Об этом пишет французское издание Le Monde. Журналисты обратили внимание на то, что Соединенные Штаты продолжают торговать с Россией даже, несмотря на жесткую санкционную риторику.

Недавно США ввели новые таможенные тарифы на импорт из ряда стран. Однако среди тех, кого коснулись эти ограничения, Россия и Белоруссия отсутствуют. Это вызвало подозрения по настоящим мотивам администрации Дональда Трампа. Официально Белый дом объяснил это исключение тем, что уже действующие санкции якобы "препятствуют любой значимой торговле с Россией". Однако экономическая статистика противоречит этому заявлению.

Несмотря на политические заявления, в 2024 году торговый баланс между США и Россией составил около 3,5 млрд долларов. Это больше, чем, например, с Маврикием или Брунеем – странами, попавшими под американские пошлины в размере 40% и 24% соответственно. Если бы Россия оказалась в санкционном списке, по подсчетам Le Monde, на ее товары наложили бы пошлину в 42%, а на белорусские – 24%.

Американские чиновники утверждают, что Россия уже сталкивается со сверхвысокими пошлинами и другими экономическими ограничениями, которые якобы делают невозможным значительную торговлю. Подобные аргументы высказывались и в отношении Белоруссии, Северной Кореи и Кубы. Тем не менее, фактически российские товары продолжают поступать на американский рынок без дополнительных таможенных ограничений.

Решение не включать Россию в новый список тарифов вызывает многочисленные вопросы. Некоторые аналитики считают, что это может являться следствием лоббистских интересов или экономических компромиссов между Вашингтоном и Москвой. Другие обращают внимание на то, что, несмотря на официальную жесткую позицию США по отношению к России, бизнес-связи между странами остаются активными.

Кроме того, подобные шаги могут оказывать влияние на отношение союзников США, особенно в Европе. В то время как ЕС ужесточает санкции и ограничения против России, Вашингтон демонстрирует более гибкий подход в вопросе экономических отношений с Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США предостерегли другие страны от немедленного ответа на новые пошлины Дональда Трампа, поскольку это может спровоцировать эскалацию торговой войны, в которой Вашингтон считает себя в более выгодной позиции. США призывают партнеров "сделать глубокий вдох" и не реагировать поспешно во избежание непредсказуемых экономических последствий.

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