Трамп обложил новыми пошлинами даже безлюдные острова, а Россию – нет: что происходит

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из большинства стран мира. В этот список попали даже безлюдные острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины и морские птицы. Однако Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея остались вне новых пошлин. Причина, по словам Белого дома, – уже действующие санкции и высокие пошлины, которые, по словам представителей Белого дома, фактически исключают торговлю с этими государствами.

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Об исключении санкционных государств из списка пишет The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома, пожелавшего остаться анонимным. Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из многих стран мира. Эти меры включают в себя универсальный "минимальный базовый тариф" в 10% и дополнительные индивидуальные тарифы для примерно 60 государств.

Представитель пояснил, что Россия, Белоруссия, Куба и Северная Корея не подпадают под действие новых пошлин, поскольку их торговля с США уже ограничена жесткими санкциями. Введенные ранее экономические меры со стороны Вашингтона фактически делают невозможным значительную торговлю с этими странами. Потому Белый дом не видит необходимости во введении дополнительных таможенных барьеров.

Похожее заявление сделал и министр финансов США, подчеркнув, что отсутствие России и Беларуси в списке стран, на которые распространяются новые пошлины, объясняется тем, что между этими странами и США практически не ведется торговля. Таким образом, введение дополнительных тарифов просто не имело бы смысла.

В то же время, в список стран, на которые распространяются новые тарифы, попали даже внешние территории Австралии, в том числе острова Херд и Макдональд, расположенные в Антарктическом регионе, не имеют постоянного населения и используются преимущественно для научных исследований. Теперь на них распространяется 10-процентный тариф, как и на саму Австралию. Судя по всему, это решение было принято для того, чтобы Австралия не могла обойти пошлины, регистрируя компании на своих внешних территориях.

Решение администрации Трампа о введении пошлин даже против безлюдных территорий, но не против санкционных стран вызывает немало вопросов. Такой подход может восприниматься как политический сигнал, что Вашингтон уже достаточно ограничил торговлю с Россией и ее союзниками, и дополнительные пошлины для них просто бессмысленны. В то же время это подчеркивает жесткость американской торговой политики по отношению к другим государствам, даже если они не являются значительными экономическими партнерами США.

Согласно официальному сообщению Белого дома, новые таможенные тарифы коснутся 183 стран и Евросоюза. Среди других мер минимальный базовый тариф в 10% начнет действовать с 5 апреля, а более специфические индивидуальные тарифы вступят в силу 9 апреля. В этом контексте важно отметить, что Украина попала в список стран, для которых США установили базовые пошлины на 10%.

Интересно, что пока Канада и Мексика освобождены от новых американских пошлин. Это решение, вероятно, связано с торговыми соглашениями, связывающими США с этими странами в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп сообщил, что вводит взаимные пошлины на товары из всех стран мира как минимум в 10%. После этого сообщение фондовый рынок США потерял более двух триллионов долларов.

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