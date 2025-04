Трамп заявил о подписании указа о взаимных пошлинах 'для всего мира': что это значит

Президент США Дональд Трамп подписал указ о взаимной пошлине "по всему миру". По его словам, это будет "золотой век Америки". Предполагается, что пошлинные тарифы коснутся объемов торговли на триллионы долларов. Согласно документу, США вводят 10% пошлины практически на весь импорт, и еще более высокие тарифы для десятков стран с крупнейшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

Видео дня

Об этом сообщило CNN. Издание ссылается на заявление Трампа.

Перед подписанием документа, Трамп сказал, выступая в Розовом саду возле Белого дома:

"За несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных тарифах для стран всего мира. Взаимные. Это значит, что то, что они делают с нами, мы сделаем с ними. Очень просто. Проще некуда", – заявил американский президент.

Перед тем, как наконец-то поставить свою подпись, Трамп долго жаловался на "несправедливые тарифы", которые другие страны ввели на американские товары. Он подверг критике Таиланд, Индию, Вьетнам и другие государства за несправедливую, по его мнению, тарифную политику в отношении США.

"Иногда друзья хуже врагов", – заявил Трамп.

Церемонию подписания указа о взаимной пошлине транслировал Fox News.

Президент США назвал сегодняшний день "одним из самых важных" в американской истории.

"Это наша декларация экономической независимости", – заявил Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты используют деньги, полученные от тарифов, чтобы "уменьшить наши налоги и уплатить наш государственный долг".

Согласно документу, в США будет действовать 10-процентная пошлина на импорт из всех стран мира и дополнительные ставки для 60 "худших нарушителей".

Полный список введенных Соединенными Штатами дополнительных торговых пошлин по странам:

Согласно документам Белого дома, Китай сталкивается со ставкой 34%, тогда как Европейский Союз будет 20%, а Вьетнам – 46%. Другие страны, на которые введены более высокие пошлины, включают Японию – 24%, Южную Корею – 25%, Индию – 26%, Камбоджу – 49% и Тайвань – 32%.

"Это не полная взаимность. Это хорошая взаимность", – прокомментировал введение таможенных тарифов Трамп.

Фондовый рынок США начал стремительно падать после введенных Трампом пошлин. Всего за 20 минут потеряно более 2 трлн долларов США.

Как сообщил Bloomberg, фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 1,9%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 2,7%, поскольку полный масштаб заявления Трампа стал очевиден.

Акции автопроизводителей упали практически по всем направлениям. Форд Motor Co., General Motors Co., Stellantis NV и Tesla Inc. снизились после регулярных торгов в Нью-Йорке.

Издание отмечает, ссылаясь на информацию высокопоставленных чиновников администрации США, что базовые пошлины на импорт вступят в силу после полуночи субботы, 5 апреля, а высшие пошлины начнут действовать в 12:01 утра 9 апреля.

Принятые сегодня меры дополняют шаги, предпринятые с момента вступления Трампа в должность в январе. Он ввел дополнительный 20% налог на весь импорт из Китая и 25% – на большинство товаров из Мексики и Канады. Кроме того, действует глобальный 25-процентный тариф на импорт стали и алюминия. Также был подписан указ о введении 25% пошлин на импорт автомобилей и некоторых запчастей, который вступил в силу 3 апреля.

Какие могут быть последствия

По данным Bloomberg, под прицел попал объем мировой торговли в 33 трлн долларов, а странам от Бразилии в Китай грозит сокращение экспорта в США от 4 до 90 трлн долларов.

Предположительно средние пошлины могут вырасти на 15%, что приведет к росту инфляции и увеличению риска рецессии США.

При максимальном подходе средние тарифные ставки в США увеличатся до 2%, что приведет к сокращению американского ВВП на 4% и росту цен почти на 2,5% в течение двух-трех лет.

Воздействие на торговых партнеров Соединенных Штатов при любом сценарии будет серьезным. Китай, государства ЕС и Индия могут возглавить список стран, пострадающих от влияния на экспорт в США, хотя их экономики могут выстоять.

Канада и страны Юго-Восточной Азии, вероятно, ощутят более значительное всеобщее влияние, отмечает издание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!