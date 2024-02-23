Конфисковать активы Кремля и усилить санкции: Украина озвучила список "требований" к иностранным государствам

Украина просит иностранные государства и их власти усилить санкции против России, а также провести конфискацию ее активов. Соответствующее постановление №11019 приняли в Верховной Раде. "За" проголосовали 309 нардепов.

"Своими действиями Российская Федерация грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно-признанных границ, а также ряд международно-правовых актов. ... В Постановлении, в частности, предлагается призвать правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и парламентские ассамблеи взять активное участие в реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в пояснительной записке к документу.

Также народные депутаты просят усилить санкционное давление на Россию и обеспечить безусловное соблюдение уже введенных против нее санкций. А кроме того:

усилить политико-дипломатическое давление на российское руководство для безотлагательного вывода ее оккупационных войск, вооруженных формирований и подконтрольных РФ преступных организаций, со всей территории Украины;

ускорить разработку и внедрение правовых механизмов конфискации и использования замороженных российских активов и т.п.

ЕС принял скромный пакет санкций

В то же время, накануне 2 годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против РФ. Ограничения введены против 106 физических и 88 юридических лиц – они направлены, в частности, против российского военного и оборонного сектора.

Комментируя введение нового пакета ограничений, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что они сильно ударят по РФ. "Эти меры наносят тяжелый урон экономике России", – сказал он.

Впрочем, в Украине по этому поводу другое мнение. Еще 21 февраля – после того, как 13-й пакет был утвержден послами стран-членов ЕС – представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов признал: Украина рассчитывала на большее.

"13-й пакет зафиксирован, а работа по 14-му уже, по сути, стартовала. Поэтому мы не расслабляемся, все наши заготовки и предложения мы будем повторно вносить на рассмотрение наших партнеров... Пакет скромный, но символичный. Хорошо, что он есть, но мы продолжаем дальше", – сказал он.

Конфискация активов России может оказаться законной

Тем временем, группа экспертов по международному праву поддержала идею конфискации замороженных активов российского центробанка, которые составляют около 280 млрд долларов. Предполагается, что эти средства можно будет использовать в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Эксперты утверждают, что конфискация была бы законной с точки зрения международного права, так как Россия нарушила его фундаментальные нормы. В первую очередь – принцип неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета Украины.

По данным Bloomberg, заключение подписали 10 известных юристов и дипломатов из США, Великобритании, стран ЕС и Японии, в том числе бывший советник по правовым вопросам Госдепартамента США при администрации Барака Обамы Гарольд Хонджу Кох и бывший стратегический консультант администрации Джо Байдена Филип Зеликов.

Несмотря на то, что анализ был запрошен заинтересованными правительствами, в том числе некоторыми членами "Большой семерки", авторы отдельно указали: "Никто из нас не действует от имени спонсоров или клиентов". Впрочем, в письме говорится, что Кох действительно представляет Украину в некоторых международных трибуналах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Euroclear – депозитария, где хранится львиная доля замороженных активов Центробанка России – выступила против предложения использовать российские миллиарды в качестве залога, под который союзники Украины могли бы выпустить долговые обязательства для помощи с восстановлением страны. Вместо этого в Euroclear поддерживают передачу Украине только лишь доходов от замороженных средств РФ.

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