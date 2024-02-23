Скромно и символично: ЕС ввел 13 пакет санкций против России

Накануне 2 годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против РФ. Ограничения введены против 106 физических и 88 юридических лиц – они направлены, в частности, против российского военного и оборонного сектора. Впрочем, в Украине еще после того, как пакет утвердили послы стран-членов ЕС оценили его как "скромный, но символичный".

О введении санкций сообщили в Еврокомиссии (ЕК). Там отметили, что новый пакет санкций направлен на:

дальнейшее ограничение доступа России к военным технологиям – в частности, беспилотникам;

внесение в список дополнительных компаний и частных лиц, участвующих в войне против Украины.

"Это беспрецедентный пакет из 194 позиций – 106 физических и 88 юридических лиц. Благодаря этому пакету, санкции применяются к более чем 2 000 физическим и юридическим лицам. Что нанесло огромный удар по российской армии и обороне", – говорится в сообщении.

Указанные лица подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд, что не позволяет им въезжать на территорию ЕС или проезжать через него транзитом.

Детали 13-го пакета санкций

Как рассказали в Еврокомиссии, 13-й пакет санкций нацелен на российские военный и оборонный сектор. В частности, в него вошли более чем 140 компаний и частных лиц, которые, среди прочего, производят:

ракеты;

беспилотники;

зенитно-ракетные системы;

военную технику;

высокотехнологичные компоненты для вооружения и др.

Кроме того, отметили там, санкции направлены на борьбу с обходом уже действующих ограничений. А также:

усиление противодействию российской оккупации и незаконной аннексии территорий Украины;

наказание за нарушение прав детей.

Также, отмечается, ограничения нацелены на 10 российских компаний и частных лиц, участвующих в поставках северокорейского вооружения в Россию. "А также на несколько белорусских компаний и частных лиц, оказывающих поддержку вооруженным силам РФ", – отметили в ЕК.

В целом, отмечается, в перечень тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России, Совет ЕС добавил 27 новых компаний из РФ и 7 других стран. В частности:

Индии;

Китая;

Шри-Ланки;

Сербии;

Казахстана;

Таиланда;

Турции.

"Они помогали России обходить санкции, создавать и разрабатывать электронные составляющие для орудия. ... На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", – говорится в сообщении.

Кроме этого, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для разработки и производства беспилотников. Также Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции по импорту чугуна и стали из России.

В ЕС говорят, что санкции сильные, но в Украине так не считают

Комментируя введение нового пакета ограничений, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что они сильно ударят по РФ. "Эти меры наносят тяжелый урон экономике России", – сказал он.

Впрочем, в Украине по этому поводу другое мнение. Еще 21 февраля – после того, как 13-й пакет был утвержден послами стран-членов ЕС – представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов признал: Украина рассчитывала на большее.

"13-й пакет зафиксирован, а работа по 14-му уже, по сути, стартовала. Поэтому мы не расслабляемся, все наши заготовки и предложения мы будем повторно вносить на рассмотрение наших партнеров... Пакет скромный, но символичный. Хорошо, что он есть, но мы продолжаем дальше", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля Великобритания объявила о новых санкциях против России. Ограничения затрагивают, в частности, компании, связанные с производством боеприпасов.

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