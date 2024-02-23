Скромно и символично: ЕС ввел 13 пакет санкций против России
Накануне 2 годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против РФ. Ограничения введены против 106 физических и 88 юридических лиц – они направлены, в частности, против российского военного и оборонного сектора. Впрочем, в Украине еще после того, как пакет утвердили послы стран-членов ЕС оценили его как "скромный, но символичный".
О введении санкций сообщили в Еврокомиссии (ЕК). Там отметили, что новый пакет санкций направлен на:
- дальнейшее ограничение доступа России к военным технологиям – в частности, беспилотникам;
- внесение в список дополнительных компаний и частных лиц, участвующих в войне против Украины.
"Это беспрецедентный пакет из 194 позиций – 106 физических и 88 юридических лиц. Благодаря этому пакету, санкции применяются к более чем 2 000 физическим и юридическим лицам. Что нанесло огромный удар по российской армии и обороне", – говорится в сообщении.
Указанные лица подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд, что не позволяет им въезжать на территорию ЕС или проезжать через него транзитом.
Детали 13-го пакета санкций
Как рассказали в Еврокомиссии, 13-й пакет санкций нацелен на российские военный и оборонный сектор. В частности, в него вошли более чем 140 компаний и частных лиц, которые, среди прочего, производят:
- ракеты;
- беспилотники;
- зенитно-ракетные системы;
- военную технику;
- высокотехнологичные компоненты для вооружения и др.
Кроме того, отметили там, санкции направлены на борьбу с обходом уже действующих ограничений. А также:
- усиление противодействию российской оккупации и незаконной аннексии территорий Украины;
- наказание за нарушение прав детей.
Также, отмечается, ограничения нацелены на 10 российских компаний и частных лиц, участвующих в поставках северокорейского вооружения в Россию. "А также на несколько белорусских компаний и частных лиц, оказывающих поддержку вооруженным силам РФ", – отметили в ЕК.
В целом, отмечается, в перечень тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России, Совет ЕС добавил 27 новых компаний из РФ и 7 других стран. В частности:
- Индии;
- Китая;
- Шри-Ланки;
- Сербии;
- Казахстана;
- Таиланда;
- Турции.
"Они помогали России обходить санкции, создавать и разрабатывать электронные составляющие для орудия. ... На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", – говорится в сообщении.
Кроме этого, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для разработки и производства беспилотников. Также Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции по импорту чугуна и стали из России.
В ЕС говорят, что санкции сильные, но в Украине так не считают
Комментируя введение нового пакета ограничений, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что они сильно ударят по РФ. "Эти меры наносят тяжелый урон экономике России", – сказал он.
Впрочем, в Украине по этому поводу другое мнение. Еще 21 февраля – после того, как 13-й пакет был утвержден послами стран-членов ЕС – представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов признал: Украина рассчитывала на большее.
"13-й пакет зафиксирован, а работа по 14-му уже, по сути, стартовала. Поэтому мы не расслабляемся, все наши заготовки и предложения мы будем повторно вносить на рассмотрение наших партнеров... Пакет скромный, но символичный. Хорошо, что он есть, но мы продолжаем дальше", – сказал он.
Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля Великобритания объявила о новых санкциях против России. Ограничения затрагивают, в частности, компании, связанные с производством боеприпасов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!