Конфискация активов России может оказаться законной: Bloomberg узнал о "тайном" письме юристов "Большой семерке"

Группа экспертов по международному праву поддержала идею конфискации замороженных активов российского центробанка, которые составляют около 280 млрд долларов. Предполагается, что эти средства можно будет использовать в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Соответствующее письмо "засветилось" в ходе закрытых дискуссий "Большой семерки" (G7) по поводу конфискации российских активов, сообщает Bloomberg. По данным агентства заключение подписали 10 известных юристов и дипломатов из США, Великобритании, стран ЕС и Японии, в том числе бывший советник по правовым вопросам Госдепартамента США при администрации Барака Обамы Гарольд Хонджу Кох и бывший стратегический консультант администрации Джо Байдена Филип Зеликов.

Эксперты утверждают, что конфискация была бы законной с точки зрения международного права, так как Россия нарушила его фундаментальные нормы. В первую очередь – принцип неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета Украины.

Несмотря на то, что анализ был запрошен заинтересованными правительствами, в том числе некоторыми членами "Большой семерки", авторы отдельно указали: "Никто из нас не действует от имени спонсоров или клиентов". Впрочем, в письме говорится, что Кох действительно представляет Украину в некоторых международных трибуналах.

Напомним, США и Великобритания выступают за прямую конфискацию активов, а Европейский Союз рассматривает возможность конфисковать прибыль, полученную от этих активов. Впрочем, все стороны уже согласны, что замороженные средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь с восстановлением Украины. Расходятся только мнения относительно юридических инструментов конфискации.

Кремль в свою очередь заявил, что любая попытка изъять российские активы приведет к длительным судебным искам и ответным мерам со стороны России. РФ угрожает в ответ конфисковать имущество США и других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Euroclear – депозитария, где хранится львиная доля замороженных активов Центробанка России – выступила против предложения использовать российские миллиарды в качестве залога, под который союзники Украины могли бы выпустить долговые обязательства для помощи с восстановлением страны. Вместо этого в Euroclear поддерживают передачу Украине только лишь доходов от замороженных средств РФ.

Euroclear хранит около 191 млрд евро, принадлежащих Центральному банку России. Это большая часть из 260 млрд евро в суверенных активах, замороженных за границей после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!