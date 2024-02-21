Евросоюз одобрил новый пакет санкций против России: стало известно про новые ограничения

Послы стран-членов Европейского Союза (ЕС) утвердили 13-й пакет санкций против страны-террористки России. Такое решение было принято 21 февраля. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые отраслевые мероприятия.

Об этом сообщили в Европейской комиссии. Решение прокомментировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую соглашение о нашем 13-м пакете санкций против России. Мы должны и дальше ослаблять путинскую военную машину.

Внеся в список санкций 2000 человек, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам", – заявила глава ЕК.

Напомним, вчера, 20 февраля, Совет Европейского Союза продлил санкции против России за оккупацию части территории Украины. Теперь они будут действовать еще как минимум 1 год – до 24 февраля 2025 года. За ним в будущем не исключены не только новые раунды продления действия ограничений, но и их усиление.

Напомним, совет ЕС ввел санкции против России 23 февраля 2022 года – вскоре после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "республик" ОРДЛО. 6 октября Евросоюз расширил географическую область действия ограничений на все неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Южная Корея усиливает экспортный контроль за товарами двойного назначения, направляемыми в Россию и Беларусь, и запрещает поставки в эти страны 682 товарных позиций. Речь идет о вещах, которые фактически или потенциально используются в военных целях.

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