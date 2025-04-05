"Худший день для акций США": что происходит после введения Трампом пошлин

В ответ на введение президентом США Дональдом Трампом таможенных тарифов три основных фондовых индекса США упали более чем на 5%. S&P 500 упал почти на 6%, что стало самой плохой неделей для фондового рынка США с 2020 года.

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Об этом сообщает BBC. В Великобритании индекс FTSE 100 упал почти на 5% - это самое резкое падение за пять лет, в то время как азиатские рынки также упали, а биржи в Германии и Франции столкнулись с аналогичным падением.

Мировой фондовый рынок потерял триллионы после того, как Трамп объявил о введении новых широких 10% налогов на импорт товаров из каждой страны, при этом продукция из десятков стран, включая ключевых торговых партнеров, таких как Китай, Европейский Союз и Вьетнам, столкнулась с гораздо более высокими ставками.

Аналитики говорят, что шаги, некоторые из которых вступят в силу уже в субботу, являются наибольшим повышением налогов в США с 1968 года. Китай ответил Трампу налогом на импорт в размере 34%, ограничив экспорт ключевых минералов и добавив американские компании в свой черный список, назвав действия Трампа "устрашением" и нарушением правил международной торговли.

Другие страны, похоже, надеются, что им удастся договориться о соглашениях, несмотря на противоречивые сигналы из Белого дома о его аппетите к переговорам.

Марош Шефчович, комиссар по торговле ЕС, который планирует принять ответные меры, заявил в пятницу, что он провел "откровенный" двухчасовой разговор с официальными лицами США, и написал в социальных сетях, что торговые отношения нуждаются в "свежем подходе".

В записке для инвесторов JP Morgan заявил, что теперь оценивает шансы на глобальную экономическую рецессию в этом году на уровне 60% по сравнению с 40% ранее, отметив, что шок от тарифов может привести к снижению роста в США на два процентных пункта в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, американская администрация ввела пошлины на импорт из большинства стран мира. Не обошла эта судьба и Украину – с 5 апреля весь украинский экспорт будет идти в США с налогом в 10%.

Но эта пошлина заденет меньшую долю товаров, поскольку на подавляющую часть экспорта наложены 25%-ные пошлины, рассказал специально для OBOZ.UA глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Тем временем Китай нанес удар пошлинами по США в ответ на решение Дональда Трампа. Американский импорт в КНР будет облагаться дополнительно 34%-й пошлиной.

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