Гуманитарка застряла в очередях, ситуация на границе с Польшей обостряется: все подробности

Из-за забастовки польских фермеров на границе уже могут задерживаться поставки гуманитарной помощи в Украину. В целом заблокированы пять пунктов пропуска. В очередях 16 февраля стоит более 3000 тыс. авто, и митингующие на заблокированных пунктах уже почти не пропускают машины через границу.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона. "При том количестве пересечений границы, которое мы имеем на данный момент, у меня есть сомнения, что участники этой блокады пропускают необходимое количество гуманитарной помощи, которое идет в Украину по всем направлениям", – отметил Демченко.

В то же время, по его словам, митингующие не перекрывают движение автобусов и личного автотранспорта. Проехать не дают только грузовым автомобиля.

В целом же очереди из фур увеличиваются, а количество пересечения границы остается малым. В частности, в направлении пункта "Ягодин" за минувшие сутки границу пересекли только 145 грузовиков в обоих направлениях. "Хуже ситуация по пункту "Шегини", потому что за последние дни там только несколько десятков грузовиков пересекают границу в сутки. За минувшие сутки это было 45 грузовиков", – сказал спикер ГНСУ.

Ранее украинские водители уже сообщали, что поляки на границе заблокировали фуры с гуманитаркой и продуктами. Например, в общей очереди шесть был замечен автовоз с машинами для полиции. Автомобили являются гумпомощью, которую передала Литва.

Не пропускают и дизельное топливо. Кроме того, польские протестующие не выполняют собственное обещание пропускать по одной машине в час, рассказал один из водителей. "Говорят (полиция украинским водителям. – Ред.): "Берите такси, езжайте к протестующим, там договаривайтесь". Парни были, говорили с ними, ни до чего не договорились. Они сказали "машина в час", машина в час не едет", – рассказал водитель.

Ситуация на границе Украина – Польща: где самые большие очереди

По данным ГПСУ, утром пятницы польские протестующие заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной – "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов". Там в очередях стоят 1400 грузовиков. Еще более 1700 грузовиков ждут возможности пересечь границу в незаблокированном пункте "Краковец". То есть в целом в очередях находится более 3000 машин.

"Больше всего – напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Наименьшее количество грузовиков напротив пунктов "Устилуг" и "Угринов", – сказал Демченко.

По его словам, водители и перевозчики пытаются пересечь границу в тех пунктах, где это возможно. "Один из таких пунктов – "Краковец", и по состоянию на утро сегодня там тоже есть очереди. Это 1750 грузовиков, то есть самая большая очередь по всем направлениям на границе с Польшей", – сказал представитель ГПСУ.

При этом в Госпогранслужбу пока не поступала официальна информация о тотальной блокаде границ с 20 февраля. "В открытых источниках мы видели, что фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной где-то с 20 числа. Такой официальной информации на уровне пограничного представительского аппарата от польских коллег у нас пока нет, но исключать этого нельзя", – проинформировал Демченко.

Он также уточнил, что забастовка на польской границе усложняет ситуацию и на погранпереходах с другими соседнимим странами. "Конечно, из-за действий, которые происходят на территории Польши за последние дни постепенно видим частичное увеличение очередей на территории Словакии и Венгрии", – констатировал представитель ДПСУ.

Украинцы вышли на свой протест

С другой стороны польской границы – на украинской территории – перевозчики тоже устроили акцию протеста. С 15 февраля на крупнейшем КПП "Ягодин – Дорогуск" блокируется движение польских фур в Украину.

"Они (польские перевозчики. – Ред.) будут здесь с нами стоять на своих машинах до тех пор, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Они ведь в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", – заявлял ранее один из организаторов протеста, руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.

Длительность украинского протеста будет зависеть от ситуации с польской стороны. Однако забастовщики уже говорят о готовности пробыть возле пограничного перехода как минимум до 10 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

А посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что на самом деле у польских фермеров нет оснований для обострения протестов. По его словам, требования забастовщиков уже услышали в Европейском Союзе, а потому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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