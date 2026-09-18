Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов возмутился тем, что мире активно обсуждают участие хоккеиста Александра Овечкина в агитации "Единой России" перед так называемыми выборами в Государственную думу. Депутат добавил, что спортсмен поддержал диктатора Владимира Путина и его партию, так как является гражданином страны-агрессорки.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник режима главаря Кремля и ярый Z-патриот назвал русофобами всех критиков Овечкин, который открыто поучаствовал в пропаганде преступной войны против Украины.

"Русофобов в мире огромное количество. Но нормальные люди понимают, что у человека есть право выражать свое мнение по поводу. Это право каждого человека поддерживать какое-либо движение, в том числе политическое, в той стране, в которой он родился и вырос. Я точно знаю, что в его решении точно не было никакой выгоды для Саши. Он поступил, как считал нужным в этот момент – поддержать страну, президента и партию, на которую возложена колоссальная ответственность в России. Это решение Саши, и никто не должен его обсуждать. Никому не дано право это делать", – сказал Фетисов.

До этого сам Овечкин максимально лицемерно оправдался за съемки в предвыборном ролике партии Путина, где он стоял рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главной пропагандисткой путинского режима Маргаритой Симноньян.

Как сообщал OBOZ.UA, в клубе "Вашингтон Кэпиталз" заявили о подставе со стороны Александра Овечкина, который не предупредил о своем участие в агитации "Единой России".

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