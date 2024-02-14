Выиграет только Россия: посол Украины предупредил о последствиях полной блокады на границе Польши и Украины

У польских фермеров, которые блокируют границу, нет объективных причин для расширения протеста. Требования забастовщиков уже услышали в Европейском Союзе, а потому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает "Укринформ". По его словам, европейские власти уже активно ищут выхода из ситуации, а потому тотальная блокада, которую поляки обещают начать с 20 февраля, на самом деле не нужна.

"Считаю, что у польских фермеров нет оснований для обострения протестов, поскольку их голос уже слышит вся Европа и ищет пути разрешения ситуации, чтобы учесть интересы как украинских, так и европейских аграриев. Нам нужно научиться жить в объединенной Европе, потому что членство Украины в ЕС неизбежно", – заявил Зварыч.

По его словам, Украина призывает Польшу "не обострять ситуацию". В частности, у польской стороны просят не допускать обострений на границе и разблокировать грузовое движение между странами. Иначе, как предупреждает посол, проиграют и поляки, и украинцы, "а воспользуется этим только Москва".

"Ведь пока польские фермеры блокируют украинскую границу, в Европу беспрепятственно стекаются сельскохозяйственные товары, в том числе зерновые, из России. Я считаю, что именно здесь мы объединим усилия, чтобы запретить стране-агрессору обогащаться благодаря росту своего экспорта сельскохозяйственных товаров в Европу. Покупать российские товары – это оплачивать российскую войну против Украины и всего цивилизованного мира, в том числе против Польши... Все волнующие стороны вопросы мы способны решать в конструктивном и цивилизованном диалоге, словом – по-европейски, тем более что вскоре начнутся предвступительные переговоры между Украиной и ЕС", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские автоперевозчики объявили о намерении провести акцию протеста в ответ на забастовку польских фермеров, которые устроили блокаду границы с Украиной. Протестующие планируют с 15 февраля частично перекрыть границу Украины для польских перевозчиков.

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