Поляки на границе заблокировали фуры с гуманитаркой и продуктами: украинские водители вышли на собственный протест. Видео

Ситуация на украинско-польской границе обостряется. Украинские водители, которые застряли на границе со стороны Польши в пункте "Медика – Шегини", начали блокировать пешеходные переходы. Причина протеста – поляки вообще перестали пропускать фуры через границу, в том числе машины с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами. Местная полиция отправляет украинских перевозчиков договариваться с фермерами.

Об этом сообщают сами водители. На одном из записанных ними видео видно, как украинцы начали ходить по пешеходным переходам, чтобы полностью заблокировать автомобильное движение на польской трассе и добиться уступок от забастовщиков.

Водители отмечают, что через погранпереход "Медика – Шегини" за ночь пропустили всего три автомобиля. А днем 15 февраля фуры вообще перестали пропускать.

Кроме того, не пропускается гуманитарная помощь, топливо и грузы, имеющие важное значение для безопасноти. Это противоречит условиям простеста, изначально заявленным фермерами. Например, в общей очереди стоит автовоз с машинами для полиции, которые передала Литва.

Как свидетельствует видео, записанное еще один украинским водителем, не пропускают и дизельное топливо. Кроме того, польские протестующие не выполняют собственное обещание пропускать по одной машине в час, говорит водитель.

"Говорят (полиция украинским водителям. – Ред.): "Берите такси, езжайте к протестующим, там договаривайтесь". Парни были, говорили с ними, ни до чего не договорились. Они сказали "машина в час", машина в час не едет", – рассказал водитель.

Проблемы с пропуском фур наблюдаются не только на пункте пропуска "Медика – Шегини". Как сообщил журналист Евгений Плинский, на погранпереходе "Ягодин", к примеру, застряла скоропортящаяся продукция.

"Наша машина прошла украинскую и польскую границы, уже выехала фактически за территорию пункта пропуска. После этого авто остановила польская полиция, сказала: "Дальше вы не поедете", потому что дальше протестующие. Авто полное готовой рыбной продукции на 100 тыс. долларов, которую ждут контрагенты в ЕС. Что нам делать?" – цитирует Плинский жалобу одного из водителей.

"Фактически получается терроризм. Польские фермеры бастуют за свое, мы их можем понять. Но они не понимают нас. Когда у нас в Украине были проблемы, мы шли на Майдан, к правительству, и у него требовали. Не создавали проблем обычным людям, тем более не перекрывали границу. Граница – это вообще стратегически важный пункт, ее нельзя перекрывать ни в коем случае. Тем более со страной, которая воет. Если они хотят достичь решения каких-то своих вопросов, они должны идти к правительству и у него требовать. Но они просто берут в заложники, терроризируют простых людей, которые не могут повилять на ситуацию. Кроме того, проблемы, которые они создают, отражаются в ценах на товары, которые оплачивают и сами поляки. Они сами себе создают проблемы" рассказал водитель Василий.

Блокада границы: перевозчики начали ответный протест и в Украине

С другой стороны границы – на украинский территории – перевозчики тоже устроили акцию протеста. С 15 февраля на крупнейшем КПП "Ягодин – Дорогуск" блокируется движение польских фур в Украину.

"Они (польские перевозчики. – Ред.) будут здесь с нами стоять на своих машинах до тех пор, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Они ведь в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", – заявлял ранее один из организаторов протеста, руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.

По сути, длительность украинского протеста будет зависеть от ситуации с польской стороны. Однако забастовщики уже говорят о готовности пробыть возле пограничного перехода как минимум до 10 марта.

Польские фермеры готовятся полностью остановить украинские перевозки

Украинские перевозчики решились на протест после заявления польских фермеров, что с 20 февраля они полностью заблокируют границу Украины с Польшей. Перекрыть хотят не только все пограничные переходы между странами, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Кроме того, уже с 1 марта свою забастовку могут возобновить польские перевозчики. Украина уже активно ведет переговоры, чтобы этого не произошло.

Польские фермеры уже расширили блокаду на пункт пропуска "Корчева – Краковец". В целом блокируются шесть пунктов пропуска: "Корчева – Краковец", "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медика – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская".

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

А посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что на самом деле у польских фермеров нет оснований для обострения протестов. По его словам, требования забастовщиков уже услышали в Европейском Союзе, а потому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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