В Польше готовят полную блокаду границы с Украиной: перекроют не только автопути. Все подробности

Польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок с 20 февраля. С этой дати поляки грозятся заблокировать не только все пограничные переходы между странами, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочных станциям и морским портам. Пока же протестующие фермеры блокируют по 5-6 пунктов пропуска ежедневно.

О расширении блокады заявили представители фермерского профсоюза "Солидарность". "Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам", - отметили инициаторы блокады.

13 февраля, польские фермеры уже расширили блокаду на пункт пропуска "Корчева – Краковец". Акция протеста возле этого КПП началась в середине дня после того, как утром протестующие фермеры уже перекрыли погранпереходы "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медика – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская". Таким образом, было заблокировано шесть пунктов пропуска.

В "Солидарности" отмечают, что полная блокада также будет введена в рамках "30-дневного протеста" против украинской агропродукции, который длится с 9 февраля. "Проблема рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей промышленности нашей страны – это неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной", – заявляют фермеры.

Как отмечают эксперты, это не правда. По словам Владимира Балина, вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП), на европейский рынок идет втрое больше российского зерна, чем украинского. С ним соглашается и замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Все (польские протестующие. - Ред.) жалуются, что очень большое количество продукции. Мы увидим, откуда эта продукция, если честно зададим себе вопрос. Это продукция из России по факту. Самым большим экспортером зерновой группы сегодня в мире является Россия. Только по пшенице у них экспорт порядка 46 млн тонн по всему миру", – отметил Марчук в эфире телемарафона 14 февраля.

Специалисты напоминают, что забастовка польских перевозчиков также не окончена. "До 1 марта она приостановлена. Если до 1 марта каким-то образом то, что будет направлено двумя правительствами и Еврокомиссии, не удовлетворит перевозчиков, никто не застрахован от того, что они возобновят забастовку", – напомнил Балин.

Кроме того, фермеры из Чехии хотят устроить в своей стране акцию протеста против аграрной политики Европейского Союза и импорта более дешевой продукции из Украины. 22 февраля, когда фермеры из других государств тоже планируют демонстрации, в Чехии аграрии проведут шествия к погранпереходам.

Кто стоит за блокадой границы Украины

В польских протестах не обошлось без российского следа. Скандальную акцию протеста организовал представитель маргинальной партии "Конфедерация". Она среди прочего выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза (ЕС) и активное сотрудничество с РФ.

Во время протестов 11 февраля польские забастовщики высыпали на дорогу зерно из нескольких украинских фур. Эту акцию, как и многие предыдущие, организовал Рафал Меклер – один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании, которая сотрудничала с РФ, и лидер люблинской организации "Конфедерации".

Стоит отметить, что фермеры бастуют не только в Польше. Протесты также происходят в Литве, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии и Испании. Российская пропаганда и польские ультраправые пытаются представить все эти протесты, как антиукраинские, но это не так. На самом деле причины для забастовок разные - где-то аграрии возмущены ростом цен на горючее или удобрения (Франция), где-то отменой льгот (Германия), некоторые действительно выступают против импорта (Словакия), однако не только украинского, а даже из других стран ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее районная прокуратура Хелма в Польше открыла дело по факту порчи украинского зерна во время акций протестов на границе. Расследование ведется сразу по двум статьям, а виновникам грозит до 5 лет тюрьмы.

При этом министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за порчу украинского зерна во время забастовки фермеров на границе. Однако часть вины за действия протестующих польский политик возложил на представителей украинской власти, их "слишком жесткие заявления" и "излишнюю эмоциональность", а намеренное уничтожение зерна назвал "актом отчаяния".

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